Вашингтон, 23 ноября, 2015, 10:25 — ИА Регнум. Ограничения с добычи полезных ископаемых на Луне, астероидах и на других космических объектах отменены решением Конгресса США. Добывать полезные ископаемые будут две частные американские компании — Planetary Resources и Deep Space Industries, сообщает Marketplace со ссылкой на руководителя проекта Secure World Foundation (Всемирного фонда Безопасности) Яна Кристенсена.

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По мнению Кристенсена, в космосе есть десятки тысяч астероидов, которые потенциально можно использовать для добычи полезных ископаемых, в частности и такие, которые находятся на расстоянии, сопоставимом с расстоянию до Луны. Эти небесные тела довольно ценные: на каких-то может содержаться железная руда, на каких-то — цветные металлы, драгоценные металлы — золото и платина.

Новый законопроект получил одобрение обеих палат Конгресса. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Барака Обама.

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