Москва, 23 ноября, 2015, 10:04 — ИА Регнум. Бомба, взорвавшаяся на борту российского пассажирского самолета А321 «Когалымавиа» могла быть заложена в районе кресел 30А либо 31А, сообщает телеканал LifeNews со ссылкой на источник.

airlines-inform.ru Салон самолета А321

Вычислить ряд и кресла, где прогремел взрыв, смогли следователи и сотрудники спецслужб с помощью химической и других экспертиз обломков и тел пассажиров. Туристы, сидевшие в этих креслах, погибли мгновенно, считают специалисты.

Уточняется, что взрывная волна распространилась вперёд и затронула пассажирские кресла вплоть до 27-го ряда, тогда как в сторону хвоста ударная и взрывная волны дошли лишь до 32-го ряда.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на Синайском полуострове в Египте потерпел крушение российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа». На борту находились 224 человека, все они погибли. Власти РФ официально признали, что на борту воздушного судна произошел теракт. В результате взрыва бомбы самолет развалился в воздухе.