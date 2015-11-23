Ставрополь, 23 ноября, 2015, 09:48 — ИА Регнум. Министерство по делам Северного Кавказа подготовило проект закона о курортном сборе в Ставропольском крае, который составит от 50 до 150 рублей в сутки за «пользование курортной инфраструктурой», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

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По данным издания, ведомство планирует провести эксперимент на Ставрополье в 2016—2021 гг., за этот срок власти региона планируют собрать с туристов от 2 до 6 млрд рублей.

Документ в случае одобрения введет сбор за пользование курортной инфраструктурой — до 150 руб. в сутки — на ставропольских курортах, в частности в Минводах, Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске.

«Мы предполагаем, что в среднем размер платы будет равняться 50−100 рублей, — заявил Кузнецов. — Платить туристический сбор будут посетители гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз. Что касается частного сектора, его доля в нашем случае не так велика, как на некоторых черноморских курортах, так как сама специфика отдыха другая».

Министр уточнил, что некоторые категории граждан страны будут освобождены от уплаты сбора, в том числе несовершеннолетние, инвалиды и ветераны.

В свою очередь, власти Ставрополья в ближайшее время подготовят программу развития курортного региона за счет поступающих от сбора средств.