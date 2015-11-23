Кадыров: Все чеченцы, воюющие на стороне ИГИЛ*, будут уничтожены
Грозный, 23 ноября, 2015, 09:19 — ИА Регнум. Все выходцы из Чечни, воюющие в рядах боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут уничтожены. Такое заявление сделал глава региона Рамзан Кадыров 21 ноября в эфире телеканала «ТВ Центр».
Как отметил Кадыров, всего число чеченцев, уехавших на Ближний Восток сражаться на стороне террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляет 484 человека. 200 из них уже уничтожены.
«Около 50 таких людей, которые реально осмыслили и покаялись за то, что перешли на ту сторону, мы вернули домой. Они живут в республике и очень помогают спецслужбам. Остальных, которые там еще есть, тоже уничтожим», — заявил чеченский лидер.
В настоящее время, по словам Кадырова, отток молодежи в Сирию удалось минимизировать. По всем известным фактам участия представителей Чечни в военных действиях в Сирии проводится доследственная проверка. По состоянию на ноябрь 2015 года возбуждено 292 уголовных дела в отношении 311 лиц. Об этом на встрече с главой республики заявил прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров.
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Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров неоднократно высказывал свою точку зрения о том, что в борьбе против террористов должны объединиться все страны мира. На состоявшейся на прошлой неделе встрече главы Чечни с представителями так называемой внутренней оппозиции Сирийской Арабской Республики чеченский лидер заявил, что для того, чтобы в Сирии воцарился мир, народ этой страны сам должен сплотиться и дать отпор своим врагам. При этом Кадыров напомнил, что в Чечне против России воевали террористы из 51 страны, и России не помогало в этой борьбе ни одно государство.
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*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ