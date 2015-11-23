* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Грозный, 23 ноября, 2015, 09:19 — ИА Регнум. Все выходцы из Чечни, воюющие в рядах боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут уничтожены. Такое заявление сделал глава региона Рамзан Кадыров 21 ноября в эфире телеканала «ТВ Центр».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар (фрагмент)

Как отметил Кадыров, всего число чеченцев, уехавших на Ближний Восток сражаться на стороне террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составляет 484 человека. 200 из них уже уничтожены.

«Около 50 таких людей, которые реально осмыслили и покаялись за то, что перешли на ту сторону, мы вернули домой. Они живут в республике и очень помогают спецслужбам. Остальных, которые там еще есть, тоже уничтожим», — заявил чеченский лидер.

В настоящее время, по словам Кадырова, отток молодежи в Сирию удалось минимизировать. По всем известным фактам участия представителей Чечни в военных действиях в Сирии проводится доследственная проверка. По состоянию на ноябрь 2015 года возбуждено 292 уголовных дела в отношении 311 лиц. Об этом на встрече с главой республики заявил прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров неоднократно высказывал свою точку зрения о том, что в борьбе против террористов должны объединиться все страны мира. На состоявшейся на прошлой неделе встрече главы Чечни с представителями так называемой внутренней оппозиции Сирийской Арабской Республики чеченский лидер заявил, что для того, чтобы в Сирии воцарился мир, народ этой страны сам должен сплотиться и дать отпор своим врагам. При этом Кадыров напомнил, что в Чечне против России воевали террористы из 51 страны, и России не помогало в этой борьбе ни одно государство.

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*ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ