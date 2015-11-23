Оренбург, 23 ноября, 2015, 09:12 — ИА Регнум. Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской получит в дар редкое антикварное издание «Капитанской дочки» А.С. Пушкина 1891 года. Чтобы получить уникальное издание, у организаторов ушло почти полгода. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов, библиофильское коллекционное издание «Капитанской дочки» отпечатано знаменитым книгоиздателем Владимиром Гавриловичем Готье в 1891 году ограниченным тиражом 1100 экземпляров, причем первые сто экземпляров «на японской бумаге с двумя разрядами гравюр на японской и китайской бумаге», остальные экземпляры — на веленевой бумаге.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Библиофильское коллекционное издание «Капитанской дочки» отпечатано в 1891 года ограниченным тиражом

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Книга содержит фронтисписный последний прижизненный портрет А.С. Пушкина с оригинала гравюры на стали, исполненной Томасом Райтом, а также 12 рисунков академика Павла Соколова, гравированных на меди французским художником Альфонсом Ламотом.

Одновременно с поиском самой «Капитанской дочки» издательства Готье «Евразия» искала того, кто взял бы на себя расходы по приобретению столь ценного фолианта. В ноябре «Евразия» обнаружила экземпляр № 746, хорошо сохранившийся, с автографом издателя, в великолепном пользовательском переплете (до конца XIX века практиковалось издание книг без твердой обложки и владельцы сами заказывали переплет в зависимости от степени своей состоятельности).

По согласованию с меценатом, который является членом попечительского совета фонда «Евразия», почетным гражданином Соль-Илецка и советником губернатора, книга приобретена у владельца и будет официально передана 25 ноября в коллекцию Оренбургской областной библиотеки им. Н.К. Крупской. По просьбе дарителя стоимость антикварного издания «Капитанской дочки» не афишируется.

Отметим, что в зависимости от состояния книги цены варьируются от 85 до 400 тыс. рублей. Издание куплено у российского антиквара. «Найти столь уникальное издание — дело случая. Например, знаем, что есть один номерной экземпляр в Нью-Йорке. За него просят 180 тыс. рублей. Но побоялись прорабатывать этот вариант, поскольку возникли опасения по поводу возникновения проблем на таможне с провозом культурной ценности», — признался Игорь Храмов.

Напомним, что у фонда уже есть печальный опыт: в Оренбурге в декабре 2014 года отменили выставку «Рижский югендстиль. Серебро и янтарь». Коллекция изделий, которую планировалось экспонировать в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, не пропущена на территорию РФ российской таможней.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» объявил 1 октября о начале формирования коллекции изданий «Капитанской дочки» и «Истории Пугачевского бунта» на всех языках мира, разных лет выпуска. Сейчас золотой фонд коллекции составялют две раритетных книги: «История Пугачевского бунта» 1882 года московского издателя Ф.И. Анского и первое французское издание «Капитанской дочки» в переводе Луи Виардо. Кроме того, в коллекции уже имеются издания на греческом, английском, латышском и французском языках.