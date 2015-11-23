Лос-Анджелес, США, 23 ноября, 2015, 09:03 — ИА Регнум. Мать Милы Йовович Галина Логинова обратилась за помощью к сотрудникам полиции из-за телефонных угроз со стороны поклонника актрисы, передает TMZ со ссылкой на сообщение стражей порядка.

belive.ru Трубка телефона

В сообщении отмечается, что некоторое время назад Логинова начала получать регулярные телефонные звонки от неизвестного человека с требованиями поговорить с Миллой Йовович. По словам женщины, звонки в основном поступали ночью, а иногда и по 2 раза в день.

Однако, терпение матери Милы Йовович лопнуло, когда аноним начал угрожать подложить бомбу у ее дома в Лос-Анджелесе.

В настоящее время местная полиция пытается установить личность злоумышленника.

Другие подробности пока неизвестны.