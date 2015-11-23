Москва, 23 ноября, 2015, 09:04 — ИА Регнум. Москвичи не поддерживают идею переименования станции метро «Войковская». В результате голосования на портале «Активный гражданин» против переименования высказались 53%, передаёт пресс-служба портала «Активный гражданин».

nashtransport.ru Станция «Войковская»

По данным портала, в голосовании приняли участие 301 тыс. человек, из которых 53% высказались против переименования. Поддерживают идею переименования станции 35%. 7% затруднились ответить, а 5% считают себя некомпетентными в принятии такого решения, по их мнению вопрос переименования должны решать специалисты.

Голосование продолжается со 2 ноября. Завершится 23 ноября.

«Войковская» — станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Расположена под Ленинградским шоссе между станциями «Водный стадион» и «Сокол». Открыта 31 декабря 1964 года. Названа в честь советского государственного и партийного деятеля, одного из организаторов расстрела царской семьи, дипломата П. Л. Войкова. C начала 90-х годов XX века поднимается вопрос о переименовании станции. Пётр Лазаревич Войков — революционер, советский политический деятель, дипломатический работник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, москвичам предложили решить вопрос о переименовании станции столичного метро «Войковская»: соответствующий опрос стартовал в городской системе электронных референдумов «Активный гражданин». Вопрос о переименовании касается станции метро, железной дороги и пересадочного узла, уточнили инициаторы опроса.

Читайте подробнее: «Активные граждане» решат, переименовывать ли станцию метро «Войковская»