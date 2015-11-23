Москва, 23 ноября, 2015, 08:57 — ИА Регнум. Доля граждан, которые считают, что полуостров Крым должен входить в состав России, к ноябрю 2015 года составила 87% (в августе 2014 года — 73%), свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». 3% опрошенных считают, что полуостров должен входить в состав Украины, еще 5% — что он должен быть независимым государством

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг за воссоединение Крыма с Россией

Для 77% респондентов в совокупности выражение «Крымнаш» стало символом «торжества и гордости» (52%), «возрождения России» (16%) и победы над украинскими националистами (9%).

По мнению зампреда экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александра Форманчука, для крымчан «Крымнаш» — это «маркер патриотизма». «Фраза символизирует воссоединение Крыма с РФ, то событие, вокруг которого консолидировалось все российское общество», — цитирует Форманчука «Коммерсантъ».

Заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин отметил, что всего 7% опрошенных ответили, что «Крымнаш» — это «лишенное смысла выражение», еще 5% сказали, что это «пропагандистский лозунг». 10% респондентов затруднились с ответом.