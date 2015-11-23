Лондон, 23 ноября, 2015, 08:47 — ИА Регнум. Великобритания проводит совместную с Канадой и Францией морскую операцию по поиску, предположительно, российской подводной лодки, замеченной у берегов Шотландии около 10 дней назад, пишет The Telegraph.

bigpicture.ru Диверсанты и подводная лодка. «Морские котики» США

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что союзные морские патрульные самолеты, временно базирующиеся на базе Королевских военно-воздушных сил Лоссимут, ведут совместную деятельность с Королевским военно-морским флотом.

Детали морской операции не уточняются. The Telegraph пишет, что в операции принимают участие фрегат ВМС Великобритании HMS Sutherland, морские патрульные самолеты ВВС Канады и Франции и противолодочная субмарина Великобритании.

Источники издания подчеркивают, что российские военные подлодки якобы могут попытаться повредить кабели, по которым проходят интернет-коммуникации.