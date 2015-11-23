Афины , 23 ноября, 2015, 08:42 — ИА Регнум. Международная неправительственная организация Amnesty International крайне обеспокоена инцидентом недалеко от турецкого порта Дидима, где греческая береговая охрана пыталась потопить надувную лодку с сирийскими беженцами.

multikulti.gr Надувная лодка с сирийскими беженцами

Как сообщает RiseNews, видеозапись, компрометирующая греческих силовиков, была опубликована в интернете.

На кадрах видно, как мужчина в форме багром пытается проткнуть резиновую лодку, в которой сидят несколько десятков беженцев.

После неудачной попытки потопить плавсредство, греческая береговая охрана отплыла. На помощь сирийским беженцам оперативно прибыло судно Турции.

Отметим, что Анкара уже обратилась к руководству греческой береговой охраны с претензией на неподобающее поведение моряка.