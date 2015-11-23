Сотрудник береговой охраны Греции пытался потопить лодку с беженцами
Афины , 23 ноября, 2015, 08:42 — ИА Регнум. Международная неправительственная организация Amnesty International крайне обеспокоена инцидентом недалеко от турецкого порта Дидима, где греческая береговая охрана пыталась потопить надувную лодку с сирийскими беженцами.
Как сообщает RiseNews, видеозапись, компрометирующая греческих силовиков, была опубликована в интернете.
На кадрах видно, как мужчина в форме багром пытается проткнуть резиновую лодку, в которой сидят несколько десятков беженцев.
После неудачной попытки потопить плавсредство, греческая береговая охрана отплыла. На помощь сирийским беженцам оперативно прибыло судно Турции.
Отметим, что Анкара уже обратилась к руководству греческой береговой охраны с претензией на неподобающее поведение моряка.