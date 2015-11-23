Варшава, 23 ноября, 2015, 08:36 — ИА Регнум. Два года назад, 21 ноября, в Киеве с призыва известного украинского журналиста Мустафы Найема (ныне — депутат Верховной рады) на Украине начались события, названные вторым Майданом и давшие старт началу гражданской войны в этой стране. Два года спустя в Польше более чем скромно вспоминают о «знаменательной» дате.

dnepr.com Евромайдан в Киеве

Как передает Зарубежная служба Польского радио, в Варшаве возле канадского посольства открыли фотовыставку раненых на востоке украинских солдат, часть которых была на Майдане, а позже пошла добровольцами на фронт. Прошел тематический круглый стол, организованный представительством Европарламента в Польше.

И 21 ноября украинское посольство пригласило на митинг по случаю годовщины начала Майдана. Однако подавляющее большинство польских средств массовой информации ныне игнорируют как саму Украину, так и ее «праздник». Хотя два года назад от политиков и журналистов из Польши в Киеве было не продохнуть.

В начале декабря 2013 года в украинскую столицу прибыл глава партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский и даже успел выступить с сольным номером на митинге. Вместе с ним на Майдане оказался вице-председатель Европейского парламента Яцек Протасевич от партии «Гражданская платформа» (PO).

Накануне, 29 ноября, представители PiS провели пресс-конференцию, на которой потребовали от премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского выступить с отчетом перед Сеймом, почему в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» не было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Качиньский тем временем вступил в перепалку с МИД Польши. Мы считаем, заявил он в субботу, 30 ноября, что «в Киев как можно скорее должны прибыть не только господа Квасьневский и Кокс, но и господа Сикорский и Бильдт (министр иностранных дел Швеции — ИА REGNUM)», которые стояли во главе «евроинтеграции». Официальный представитель МИД Марцин Войцеховский на это сообщил, что внешнеполитическое ведомство все время держит на контроле Украину, а Сикорский и так «совершил много визитов на Украину и всегда встречался с представителями власти и оппозиции».

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Все статьи автора: Станислав Стремидловский