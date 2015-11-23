Киев, 23 ноября, 2015, 08:30 — ИА Регнум. Статистика говорит, что на Украине живет примерно 80% украинцев, остальные — русские (плюс-минус немного разных евреев-татар). Но это — по переписи, то есть по тому, как опрошенные сами себя позиционируют. А вот, скажем, гэллаповские исследования показывают, что при выборе языка, на котором респонденты заполняют его анкеты, картина полностью обратная: примерно 80% выбирают русский, и только 20% — украинский.

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Если это учесть, то получится, что 20% населения Украины — настоящие украиноязычные украинцы. Еще 20% — русскоязычные русские, тут тоже определенно. А, вот, оставшиеся 60% — те самые русскоязычные украинцы. Кто эти люди? Почему они — «украинцы»? Правда, интересно? И мне интересно.

Где-то в начале 90-х я заметил, что мои русские друзья, живущие на Украине, вдруг стали как-то резко «украинизироваться». И не то чтобы проникать в украинскую культуру и язык, а как-то просто записываться в «украинцы» поголовно. Я стал расспрашивать, зачем? Получал ответы примерно такого содержания: понимаешь, мы живем в Украине. Вот, в Америке — все американцы, и мы — украинцы…

Я удивлялся, дескать в Америке в документах нет графы «национальность», у них только гражданство — «американец», а вы же себя в украинцы записываете по национальности. Дескать, русским Казахстана не приходит в голову назвать себя казахами, а русским Латвии — латышами. Вразумительного ответа не получил.

В 2003 году вышла в свет книга президента Кучмы — «Украина — не Россия». Это — так сказать, программная книга «русскоязычных украинцев». Почему? А Кучма писал ее по-русски, поскольку сам толком украинского языка не знает. Он — классический русскоязычный украинец. Я ее прочитал, там 500 страниц мучительных поисков обоснований, чем украинцы лучше русских…

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Все статьи автора: Юрий Алексеев