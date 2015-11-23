Берлин, 23 ноября, 2015, 08:24 — ИА Регнум. Выступая 16 ноября перед парламентариями в Версале, Франсуа Олланд сослался на статью 42.7 договора о Европейском союзе. Она предусматривает коллективную оборону ЕС в случае террористического нападения на одну из стран-членов. Европейские эксперты удивляются тому, что Париж апеллирует к Европе, а не к «пятому пункту» трансатлантического соглашения.

Жан-Леон Жером. Бонапарт в Египте. 1863

Удивительного здесь ничего нет. Барак Обама на саммите G20 в Анталье назвал «ошибкой» возможный ввод сухопутных сил в Сирию. «Мы бы увидели повторение того, что видели раньше», — отмечает он, держа в мыслях Афганистан и Ирак. Максимум, что может сделать Пентагон, так это поддержать авиаударами по ИГИЛ в Сирии.

Не исключено, что, указывая на «оговорку» о взаимной обороне, в перспективе Франция рассчитывает на вторжение под европейским флагом. 17 ноября министры обороны ЕС, со слов Федерики Могерини, заявили «о полной поддержке и готовности предоставить необходимую помощь». Верховный представитель союза поясняет, что пока речь идет лишь о «политическом акте». Из Елисейского дворца еще должны поступить инициативы по конкретным действиям. Первичной мерой должно стать ассистирование французскому персоналу в операциях в странах Сахеля и Центральной Африки, передает Politico со ссылкой на одного еврочиновника.

Каковы настроения в других европейских столицах? Внешнеполитические эксперты правящей Христианско-демократической партии (CDU) считают, что ФРГ должна принять участие в военных операциях против терроризма, но в рамках широкой коалиции, пишет Wall Street Journal. Социал-демократы (SPD) допускают увеличение технической помощи курдам в Ираке, но отвергают интервенцию. Кабинет канцлера Ангелы Меркель склоняется к дипломатии. Итальянское Минобороны готово отправить еще 200 военных инструкторов в Ирак, но премьер-министр Маттео Ренци выступает против бомбардировок в Сирии.

Отрицательное отношение выражают премьер Греции и МИД Бельгии. Дэвид Кэмерон, как и в сентябре 2013 г., агитирует за авиаудары на сирийской территории, но должен еще будет добиться одобрения скептичных «лейбористов». Что реально может сейчас сделать Лондон — это обеспечить тыловое прикрытие французскому наступлению. Королевский ВМФ уже размещен в Восточном Средиземноморье для предоставления воздушной обороны французскому авианосцу «Шарль де Голль».

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Все статьи автора: Камран Гасанов