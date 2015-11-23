Москва, 23 ноября, 2015, 08:22 — ИА Регнум. Председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Пушков считает, что борьба с террористами «Исламского государства» (ИГ) и кризис с беженцами могут стать началом распада ЕС.

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«Если ИГ и беженцы вынудят страны ЕС ввести внутренние границы, это будет началом «евро-дезинтеграции». Борьба с ИГ = борьбе за сохранение ЕС», — написал он в Twitter.

«В Европе еще не осознали своей несовместимости с ИГИЛ. Но пока оно существует, Европа не вернется к прежнему стилю жизни. Неприятная правда», — добавил он.