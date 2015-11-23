Киев, 23 ноября, 2015, 08:04 — ИА Регнум. Петр Порошенко разглядел российский след в ситуации с избиением чернокожих болельщиков на матче Лиги чемпионов (ЛЧ) «Динамо» (Киев) — «Челси». Об этом украинский лидер заявил на встрече с игроками национальной сборной по футболу, сообщается на официальном сайте президента Украины.

mangaparkview.com Болельщики ФК «Динамо-Киев»

«Есть все основания говорить, что по последним провокациями на матче «Динамо» — «Челси» тропа ведет в РФ, с целью создать ситуацию и обвинить Украину в расизме», — сказал Порошенко.

Он также сообщил, что поручил Национальной полиции и СБУ тщательно разобраться в инциденте, и выразил надежду, что УЕФА примет взвешенное решение по этому эпизоду.

В сообщении говорится, что на встрече вице-президент УЕФА и вице-президент Федерации футбола Григорий Суркис заявили о необходимости безотлагательного решения вопросов безопасности на футбольных аренах Украины согласно европейским футбольным нормам.

Напомним, что 21 октября на НСК «Олимпийский» во время футбольного матча между командами «Динамо» и «Челси» группа фанатов атаковала четырех темнокожих мужчин. Избитыми оказались болельщики «Динамо», хотя изначально сообщалось о том, что нападению подверглись фанаты «Челси».