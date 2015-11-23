Москва, 23 ноября, 2015, 07:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул предложение сформировать единый фронт глав мусульманских стран для борьбы с экстремизмом, включая запрещенное в России «Исламское государство» (ИГ). «Мы стоим на перепутье в борьбе с терроризмом после парижских атак», — приводит его слова «Интерфакс». Эрдоган заявил, что осуждает террористов, которые считают себя мусульманами.

Коллаж ИА REGNUM

Он пояснил, что если не будет создан единый фронт исламских стран, экстремисты пойдут на новые преступления. При этом турецкий лидер напомнил, что нельзя связывать всех мусульман с террористами. «Те, кто демонизирует ислам, глядя на «Исламское государство», совершают большую ошибку», — подчеркнул Эрдоган.

Анкара участвует в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии в рамках международной коалиции под руководством Соединенных Штатов. Поэтому, если по логике Эрдогана создать единый фронт (альянс) исламских государств в качеств самостоятельной институции, то может появиться и фронт (альянс) христианских стран. Либо в формате уже существующей международной коалиции будут выделены два крыла по религиозному признаку — так называемые христианский и мусульманский.

Напомним, что ранее с предложением создать (чуть ли по аналогии с антигитлеровской) новую коалицию по борьбе с ИГ на Генеральной Ассамблее ООН выступил президент России Владимир Путин. Но он тогда говорил, что «базой для такой коалиции должны стать исламские страны». Это предложение было подтверждено российским лидером и на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Анталье, где он общался с главой США Бараком Обамой.

Контуры проекта выглядят следующим образом: новая коалиция может быть создана в формате многонациональных сил, наделенных мандатом Совбеза ООН. При этом в соответствующей резолюции будет записано, что армии Сирии и Ирака являются ключевой частью этих сил. Вместе с ними против халифата будут действовать и антиасадовские сирийские повстанцы, и сирийские и иракские курды — с тем, чтобы координацию действий всех этих разрозненных сил осуществляло международное командование, назначенное под эгидой ООН.

Сейчас же по факту в Сирии действуют две коалиции, которые координируют действия с друг другом в основном на военно-техническом уровне. Первая: Россия, Сирия, Иран, а также шиитская группировка «Хезболла». Вторая: США Франция, Великобритания, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и другие. Всего в коалиции находится около 60 стран, однако большинство из них играют вспомогательную функцию и непосредственного участия в боевых действиях в Сирии не принимают. Борьба так называемой западной коалиции стран под руководством США с ИГ заметных успехов не дала.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов