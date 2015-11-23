Красноярск, 23 ноября, 2015, 07:47 — ИА Регнум. В Красноярске два человека погибли от отравления некачественным алкоголем, приобретенным через интернет.

В.Дени. Долбанем! 1930

Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по краю, два уголовных дела возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

Известно, что 19 ноября в одно из медучреждений краевого центра с алкогольным отравлением из Свердловского района Красноярска поступило пять человек. По данным следствия, накануне молодые люди распивали алкогольную продукцию в сауне, после чего их самочувствие резко ухудшилось. Одного из пострадавших — 26-летнего местного жителя — спасти не удалось. Остальным медики оказывают помощь, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью. Следователи установили, что алкогольный напиток, который употребляла компания, был приобретен через неустановленное лицо на одной из интернет-площадок.

Аналогичные обстоятельства отравления зафиксированы еще в одном случае. Четверо мужчин распивали алкогольные напитки в квартире одного из них в Красноярске. 21 ноября все они были госпитализированы с признаками острого отравления спиртосодержащей продукцией. 39-летний хозяин квартиры скончался в больнице, не приходя в сознание. Алкоголь компания также приобретала через интернет.

«Стоит отметить, что только за текущие выходные в различные медицинские учреждения города Красноярска со схожими признаками отравления алкогольной продукцией были госпитализированы еще семеро человек из Октябрьского и Железнодорожного районов. Степень вреда их здоровью в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи намерены установить как изготовителей и поставщиков контрафактной спиртосодержащей продукции, так и покупателей, которые уже приобрели некачественный товар и могут серьезно пострадать в случае его употребления. Расследование уголовных дел продолжается.

Между тем, о случаях отравления алкоголем сообщает и краевое управление Роспотребнадзора. 20 — 22 ноября в ведомство поступила информация о семи случаях отравления алкогольным напитком — виски известной марки — с количеством пострадавших 18 человек, в том числе с одним летальным исходом.

«По факту случаев пищевого отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причинно-следственных связей, источника отравления, изъятия из оборота опасного для здоровья и жизни пищевого продукта. Кроме того, необходимая информация направлена в правоохранительные органы», — сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.

По предварительным результатам расследования установлено, что все пострадавшие употребляли алкогольный напиток, приобретенный через интернет-сайт. Состояние пострадавших, госпитализированных в учреждение здравоохранения Красноярска, оценивается как среднее, тяжелое и крайне тяжелое.

Приобретение алкогольных напитков, включая известные алкогольные бренды, через сеть интернет у неизвестных лиц без документов, подтверждающих качество и происхождение продукции, несет реальную угрозу для здоровья и жизни потребителей, подытожили в ведомстве.