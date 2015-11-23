Вашингтон, 23 ноября, 2015, 07:43 — ИА Регнум. Фанат фильма «Звёздные войны» решил посмотреть премьеру нового эпизода без посторонних. Он выкупил все билеты на первый сеанс нового эпизода, потратив более $2 тыс.

Цитата из к/ф реж Бой Люка Скайуокера с Дартом Вейдером

На своей страничке в Twitter пользователь Tiffany Raffaele разместила фотографию пачки билетов — тех, что скупил её брат — поклонник фильма. Она прокомментировала фотографию, разъяснив, что её брат планирует стать единственным, кто в вечер премьеры увидит новый эпизод в кинотеатре. Всего её брат приобрёл 218 билетов. Позже сама пользователь удалила фото из соцсети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлен новый рекорд по продаже билетов на седьмой эпизод легендарной саги «Звёздные войны: Пробуждение Силы», сумма сборов в США составила $6,5 миллионов, по информации сети IMAX. До появления этого фильма ни одной киноленте не удавалось собрать более $1 миллиона за день в предпродаже.

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