Брюссель, 23 ноября, 2015, 07:29 — ИА Регнум. Главный подозреваемый в деле о терактах в Париже 13 ноября Салах Абдеслам может направляться к бельгийско-германской границе, пишет издание The Daily Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Абдеслам, которого не смогли задержать в ходе спецоперации в коммуне Моленбек-Сен-Жан, был обнаружен патрулем спецназа в автомобиле BMW около 19:30 местного времени 22 ноября под Льежем. Ему удалось скрыться.

По предварительным данным, всего в ходе рейдов в Брюсселе были задержаны шестнадцать предполагаемых террористов, один из них был ранен. Абдеслама среди арестованных нет.