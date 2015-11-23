Лондон, 23 ноября, 2015, 06:37 — ИА Регнум. Самолет военно-воздушных сил Великобритании был замечен над акваторией Шотландии, у берегов которой ранее якобы обнаружили российскую подводную лодку. Как сообщает ВВС, Королевский военно-морской флот и подлодка вышли на поиски российской субмарины совместно с канадской и французской патрульной морской авиацией.

en.wikipedia.org Королевские ВВС Великобритании

Днем ранее The Telegraph сообщила о том, что французские самолеты искали российскую субмарину в течение по меньшей мере 10 дней. Предположительно, подлодку российских ВМС обнаружили к северу от Шотландии, после чего была начата поисковая операция. Однако в министерстве обороны Великобритании не подтвердили эту информацию.

«Мы можем подтвердить, что союзная патрульная авиация в течение ограниченного периода времени осуществляла деятельность совместно с Королевскими военно-морскими силами», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что детали морских операций не обсуждаются с прессой.

По данным источника, существуют опасения, что российские военные подлодки попытаются повредить кабели, по которым проходят интернет-коммуникации.