Минск, 23 ноября, 2015, 01:53 — ИА Регнум. В ходе запланированных на 26 ноября переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным будут обсуждены проблемные вопросы белорусско-российских отношений. Об этом в вышедшем в эфир 22 ноября интервью белорусскому гостелеканалу «СТВ» заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков.

http://belarus.mid.ru Суриков Александр Александрович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия

«Вы знаете, у нас же чрезвычайно много вопросов, — сказал Суриков, говоря о предстоящем визите Лукашенко в Москву. — Я вспоминаю инаугурационное выступление Александра Григорьевича, что мы будем развивать наши взаимоотношения в рамках Союзного государства. Что такое развивать? Как Союзное государство укрепить, что, зачем и почему. Надо пообсуждать, чтобы оно, я имею в виду Союзное государство, все-таки являлось примером для всех интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Оно и так является примером. Но более ярким примером. То есть дальнейшее расширение взаимодействия в области полномочий, возможно, Союзного государства, в области расширения интеграционных, кооперационных процессов, в области экономик Союзного государства».

«В области той же ценовой политики с углеводородами, как его дальше расширять. Пока у нас записан 2024 год: выйти на единые подходы. Можно же и раньше сделать. Это же движение мы начали с вами, по цене на нефть, на газ. Может быть, там его пообсуждать дальше, чтобы оно приобрело более удобные формы. То есть вопросов хватает», — добавил посол России в Белоруссии.

По мнению Сурикова, для новых «торговых войн» между Белоруссией и Россией «предпосылок нет, конечно, никаких». Он отметил: «К серьезным, тогда это называли «торговые войны». Я это никогда не называл «войнами». Это обычные оттенки конкуренции в том числе. А сейчас есть шероховатости, потому что в мире появилось за это время такое понятие, как «молочные жиры» (тогда их не было), которые вышибают из седла, если можно так выразиться, и наше сельское хозяйство, российское, и белорусское сельское хозяйство. Есть вопросы? Есть вопросы. Шероховатости есть? Есть, потому что через Белоруссию немножко начало идти не белорусского производства. Урегулировать надо? Надо. И закрыть тему, чтобы сельское хозяйство ни России, ни Белоруссии не страдало от этих вещей».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Александр Лукашенко обсудил свой визит в Москву во время встречи с послом России в Белоруссии Александром Суриковым. «Я готов к серьёзному разговору на тему белорусско-российских отношений», — сказал Лукашенко. Он сообщил Сурикову, что по «линии Белоруссия-Россия у нас состоится ряд мероприятий», которые пройдут как в двустороннем формате, так и в многостороннем «с участием других президентов». В частности, будут обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Москвы и Минска в форматах Союзного государства, Евразийского союза и других интеграционных объединений, строительства БелАЭС и другие. Особое внимание экспертов приковано к торгу вокруг размещения российской военной авиабазы в Белоруссии.