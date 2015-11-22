Санкт-Петербург, 22 ноября, 2015, 23:30 — ИА Регнум.



39.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Калининградской области Николай Цуканов

В Балтийском бассейне увеличивают грузооборот только Усть-Луга и Приморск

Грузооборот портов Балтийского бассейна в январе — октябре 2015 года вырос на 1,9% и составил 191,9 млн тонн. Из них объем перевалки сухогрузов составил 73,0 млн тонн (падение на 2,4% по сравнению с прошлым годом), наливных грузов — 118,9 млн тонн (плюс 4,8% к показателям 2014 года).

Положительная динамика грузооборота наблюдается только в двух балтийских портах — Усть-Луге и Приморске. Порт Усть-Луга увеличил перевалку грузов на 16,5% до 73,1 млн тонн. В порту Приморск грузооборот вырос на 6,1% и составил 48,8 млн тонн.

Большой порт Санкт-Петербург за отчётный период перевалил 43,2 млн тонн грузов — на 16,2% меньше, чем в прошлом году. Порт Высоцк снизил объёмы перевалки грузов на 1,3% до 14,7 млн тонн, порт Калининград — на 7,6% до 10,7 млн тонн.

Операторы морских терминалов Арктического бассейна за 10 месяцев этого года перегрузили 29,5 млн тонн грузов — на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объёмы перевалки сухогрузов сократились на 5,6% до 20,5 млн тонн. По наливным грузам фиксируется рост на 9,1% до 9,0 млн тонн. Грузооборот порта Мурманск составил 18,1 млн тонн (минус 3,8% к прошлогодним показателям). Порт Архангельск снизил объёмы перевалки грузов на 2,8% до 3,3 млн тонн. Порт Варандей увеличил грузооборот на 11,4% до 5,5 млн тонн.

Напомним, что в целом грузооборот морских портов России за 10 месяцев 2015 года увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 553,8 млн тонн.

Казахстанские грузы уйдут из Литвы в Калининград?

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов предложил главе дипмиссии Казахстана в Северо-Западном федеральном округе Ермеку Примбетову заняться проработкой вопроса переориентации казахских грузов из Литвы на калининградскую портовую инфраструктуру. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, такое предложение глава региона озвучил на встрече с генеральным консулом Казахстана в Санкт-Петербурге, которая состоялась на прошлой неделе.

Николай Цуканов акцентировал внимание на том, что постановлением правительства РФ в 2016 году запускается механизм компенсации части затрат на железнодорожные транспортные перевозки из Калининградской области на территорию России и обратно. Ермек Примбетов в свою очередь заявил, что Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Россией в рамках Таможенного союза и налаживании взаимовыгодных межрегиональных связей. Дипломат сообщил о возможностях поставок в Калининградскую область сельскохозяйственной продукции.

«Мы изучим всех крупнейших экспортёров по различного рода товарным группам, посмотрим экономику и, наверное, попытаемся всё-таки повернуть этот товарооборот через порты Калининграда», — цитирует Примбетова «Калининград.ru».

Напомним, что оборот товаров Калининградской области с Казахстаном составил свыше 16,7 млн долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной конкурент порта Калининград — литовская Клайпеда — сегодня активно продвигает собственные услуги для привлечения казахстанского (и китайского) транзита. Так, логистическая «дочка» национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» KTZ Express в данный момент ведёт переговоры по возможному приобретению активов в литовском порту. Напомним, что ранее в комментарии ИА REGNUM президент KTZ Express Санжар Елюбаев отмечал, что компания рассматривала российские порты Балтийского моря для работы с казахстанскими и китайскими грузами, однако административные мероприятия и таможенные процедуры «оказались достаточно тяжёлыми». По его словам, небольшие страны более заинтересованы в продвижении портовых услуг. «В случае работы с российскими портами нам надо было очень долго стучаться в двери», — рассказывал тогда Елюбаев.

Продукцию архангельского ЛПК можно перевозить по Севморпути — эксперты

Архангельск может быть включен в новый проект по созданию арктической контейнерной линии с Петропавловском-Камчатским. Такую инициативу озвучил руководитель ФГКУ «Администрация Северного морского пути» Александр Ольшевский на III Международном форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра», который состоялся в Архангельске, пишет деловой портал «Бизнес-класс Архангельск». Он напомнил, что Архангельск — единственный арктический порт, в котором есть работающий контейнерный терминал. Большая часть генеральных грузов по Севморпути перевозится в контейнерах и упаковке, а пропускная способность архангельского контейнерного терминала — 75 тыс. TEUs в год. Этого, при наличии грузовой базы Севморпути, вполне достаточно для начала работы арктической контейнерной линии.

Вопрос наполнения грузовой базы Севморпути стал одной из главных тем форума, отмечает издание. Эксперты одобрили проект доставки рыбы с Дальнего Востока в Архангельск. В обратном направлении суда могут вывозить пиломатериалы архангельского лесопромышленного комплекса. Сотни тысяч тонн продукции архангельского ЛПК ежегодно экспортируется в страны АТР через порты Балтики и Суэцкий канал. Но часть этой продукции можно отправлять на Тихий океан по более короткому Севморпути. Если организовать перевозки генеральных грузов большими судовыми партиями по 10 тысяч тонн, то, как считают специалисты, завоз многих других товаров из центральной России в Петропавловск-Камчатский будет выгоднее осуществлять не через Сахалин, а через Архангельск.

Объёмы перевалки российского угля в Рижском порту падают

В Рижском свободном порту объемы перевалки каменного угля из России снизились на 4%, сообщил вице-мэр Риги и председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс. Как пишет портал Delfi. lv, по словам Америкса, объем перевалки угля сократился на 200 тыс. тонн. Он также отметил, что к концу года перевалка угля может упасть на 10−15%. Снижение транзита из России затронуло не только угольные грузы, но и минеральные удобрения, подчеркнул Америкс.

Как ранее отмечала в комментарии ИА REGNUM ведущий специалист ООО Морстройтехнология (компания занимается исследованиями и проектированием в области морского транспорта) Ольга Гопкало, сейчас через Ригу идет около 14−15 млн тонн российского угля.

Напомним, в августе латвийские портовики опасались остановки транзита российского угля через Рижский порт. СМИ сообщали, что Латвия потеряет большую часть грузопотока с российской стороны из-за решения РЖД начать ремонтные работы в связи с плохим состоянием железнодорожных путей, соединяющих прибалтийскую страну и РФ. В Рижском порту потери из-за остановки транзита оценивали в 130−140 млн евро, так как каждый миллион тонн переваленного через Ригу угля приносит Латвии примерно 10 млн евро. Латвийские СМИ решение российской стороны остановить транзит в направлении Рижского порта называли ответным жестом на арест и увольнение с должности председателя правления LDz Угиса Магониса, который выступал за развитие экономических связей с Россией. В РЖД тогда опровергли информацию о том, что транзитный грузопоток может быть остановлен.

Грузооборот между Белоруссией и Калининградской областью сократился на 33%

Двухсторонний грузооборот между Белоруссией и Калининградской областью за 9 месяцев 2015 года упал на 33% по сравнению с прошлым годом и составил 162 млн долларов. Как сообщает информационное агентство «Русский Запад», об этом на круглом столе «Транспортно-логистический потенциал Белорусской железной дороги в обеспечении перевозок грузов в сообщении с Калининградской областью» 19 ноября сообщил руководитель отделения посольства Белоруссии в Калининграде Василий Горбатенко. Экспорт по 400 наименованиям товарных групп в размере 73,9 млн долларов сократился на 39%. Как отмечает издание, около 10% грузов перевозится железнодорожным транспортом. Из Белоруссии активно осуществляется перевозка строительных материалов, нефти, нефтепродуктов, из Калининградской области в основном идет жмых, масло соевое и пальмовое.

Более 90% грузовых железнодорожных перевозок между двумя странами являются транзитными. За 9 месяцев 2015 года объем транзита в сообщении с Калининградской областью составил 5,7 млн тонн. В 2014 году транзитный грузооборот составил 9,4 млн тонн.

По мнению экспертов, принимавших участие в круглом столе, снижение грузооборота в первую очередь связано с глобальными причинами — спадом в мировой экономике, введением санкций. Что касается Калининградской области, удорожание для перевозчиков вызвано пересчетом тарифов в иностранной валюте, отмечают в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Если мы не сядем за стол переговоров и не найдем механизмов — тарифное регулирование, упрощение процедур и сокращение скорости транспортировки — то, потеряв эти грузы, вернуть их будет трудно. Постоянно идут переговоры между грузовладельцами и железнодорожными компаниями. Самая большая работа — в области тарифного регулирования. Если коллеги из Белоруссии и Литвы пойдут на снижение тарифов, это приведет к ручному управлению грузов. Белорусы сказали, что готовы к этому. Главное, что есть общее стремление. Мы должны поддержать наши промышленные предприятия во внешнеэкономической деятельности», — отметил и.о. заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции для представителей российских СМИ в 2007 году завил, что Белоруссия готова переориентировать весь объем перевалки экспортных грузов на порты Калининградской области России. «Мы весь поток грузов готовы переориентировать на Калининградскую область. Надо порт строить — будем строить», — сказал президент. Он добавил, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным как для Белоруссии, так и для Калининградской области.

Напомним, что между Белоруссией и Калининградской областью нет общей границы. Грузы транзитом идут через Литву

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