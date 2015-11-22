Киев, 22 ноября, 2015, 22:24 — ИА Регнум. Падение электроопор линий электропередач в Херсонской области Украины, которые поставляют электроэнергию в том числе и в Крым, привело к аварийному отключению украинских атомных станций.

Ralf1969 wikipedia.org Запорожская АЭС

Об этом заявил первый заместитель директора национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Касич в комментарии «Радио Свобода». Заявление Касича вечером 22 ноября цитируют центральные украинские СМИ.

«Все эти события привели к необходимости дополнительного аварийного отключения от электрической сети двух блоков на тепловых электростанциях — Приднепровской и Углегорской и аварийной разгрузки атомных электростанций Украины на 500 МВт. Это Запорожская АЭС и Южноукраинская. Хочу отметить, что такие аварийные разгрузки АЭС — это очень опасно», — заявил Касич.

Ранее сегодня компания «Укрэнерго» сообщила, что при условии беспрепятственного и безопасного доступа ремонтного персонала в течение суток можно возобновить работу одной из четырех поврежденных линий электропередач, ведущих в Крым.

Тогда же было объявлено, что продолжается работа кризисного штаба по предотвращению последствий аварии для объединенной энергосистемы Украины, при том, что энергосистема вынужденно приостановила поставки электричества, помимо Крыма, в двух районах Херсонской области, и также возникла опасность для снабжения 40% потребителей Херсонской и Николаевской областей.

В результате аварии, как было отмечено, диспетчеры НЭК «Укрэнерго» вынуждены были изменить загрузку украинских электростанций, уменьшить нагрузку на атомные станции и дополнительно загрузить ТЭС, а следовательно, увеличить сжигание дефицитного угля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Республика Крым осталась без электричества около 00:20 22 ноября — из-за подрыва опор ЛЭП в Херсонской области Украины.