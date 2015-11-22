Ульяновск, 22 ноября, 2015, 21:58 — ИА Регнум. Сегодня самолет Ан-124 «Руслан» с 9 членами экипажа, находившийся в Бамако во время совершенного там теракта, приземлился в аэропорту «Ульяновск-Восточный». Встречал сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр», уцелевших после теракта, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.«Метеоусловия были очень сложные, и только благодаря профессионализму командира судна удалось совершить посадку, потому что до самого последнего момента была большая вероятность того, что он уйдёт на запасной аэродром. Мы встретили экипаж совместно с руководством авиакомпании и представителями правительства региона. Все ребята находятся в удовлетворительном состоянии», — отметил Сергей Морозов.

Сайт губернатора и правительства Ульяновской области Губернатор Ульяновской области встретил прилетевших из Мали уцелевших после теракта членов экипажа авиакомпании «Волга-Днепр»

«Весь наш город, вся страна переживали за вас и искренне рады, что вы вернулись домой», — с такими словами обратился к прибывшим сотрудникам авиакомпании глава региона.

Морозов сообщил, что семьям погибших в Мали ульяновцев регион окажет всю необходимую помощь. Правительство области возьмет на себя все заботы, связанные с организацией похорон. В настоящий момент решаются вопросы, связанные с организацией церемонии прощания, ритуалом сопровождения, отпеванием, захоронением и поминальными мероприятиями. Рассматривается вопрос об оказании семьям материальной помощи, предусмотренной региональным законодательством. В данный момент решается вопрос о транспортировке тел погибших сотрудников авиакомпании. В течение недели они будут доставлены в Ульяновск.

Отметим также, что рядом с офисом компании «Волга Днепр» создано поклонное место, где установлена табличка с именами погибших. 23 ноября объявлен в Ульяновской области днём траура.

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Напомним, 18−19 ноября самолет Ан-124−100 Авиакомпании «Волга-Днепр» выполнял рейс по доставке строительной техники из Осло (Норвегия) в Бамако (Мали). После завершения рейса 12 сотрудников компании находились на предполетном отдыхе в отеле Radisson Blu, куда 20 ноября около 7:00 по местному времени ворвались вооруженные боевики террористической группировки «Аль-Мурабитун». В ходе спасательной операции, проведенной в отеле, шестеро членов экипажа были освобождены и в настоящее время находятся на борту самолета на территории охраняемого аэропорта.

21 ноября при содействии сотрудников посольства Российской Федерации в Мали было проведено опознание и подтверждена гибель шести членов экипажа Авиакомпании «Волга-Днепр». Пятеро из них — жители Ульяновска. Среди погибших авиатехник Станислав Думанский, бортрадист Владимир Кудряшов, бортинженер Константин Преображенский, лоуд-мастер Сергей Юрасов, штурман Александр Кононенко и авиатехник Павел Кудрявцев. Самому старшему из них было 56 лет, самому младшему — 27.