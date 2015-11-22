Забайкальский край, 2 ноября, 2011, 22:20 — ИА Регнум. В Оловяннинском районе Забайкальского края пьяный мужчина поджег сотрудника дорожно-патрульной службы. Потерпевший был доставлен в больницу с диагнозом "ожоги пламенем лица, шеи и кисти руки первой, второй степени, опасные для жизни и здоровья". Как 2 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета РФ по Забайкалью, в этот же день был задержан подозреваемый - мужчина 1980 года рождения, уроженец села Цокто-Хангил Агинского района, ранее неоднократно судимый, не имеющий постоянного места жительства.

В настоящее время в отношении него планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту Оловяннинским следственным отделом следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.