Симферополь, 22 ноября, 2015, 20:06 — ИА Регнум. Террористическим актом назвал подрыв опоры ЛЭП в Херсонской области Украины, в результате которого Крым был обесточен, глава республики Сергей Аксенов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Крыма.

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«Что можно сказать — только теракт, по-другому назвать не могу. Кто его сделал — пусть разбираются соответствующие службы на территории другого государства. Знаю, что прокуратура Республики Крым изучает сейчас все факты, имеющуюся в наличии информацию по тем обстоятельствам, по которым была прекращена подача электроэнергии на территорию республики. Выводы, уверен, будут сделаны, возможно, будут найдены ответственные за данное действие, которое причинило ущерб республике. Как бы ни было, крымчан на колени никто этим не поставит. Торговаться таким образом никому не позволим, языком шантажа и силы в данном случае разговаривать с нами никому не дадим!», — пояснил глава Крыма.

Сергей Аксенов также высказал мнение, что восполнить дефицит электроэнергии возможно, если привлечь для этого генераторы, принадлежащие Минобороны.

«Мы с правительством формируем предложения в части использования военной техники и военных генераторов, которые состоят на вооружении нашей армии. Думаю, что есть ряд потенциальных вариантов, которыми мы можем воспользоваться. На данный момент все органы власти Республики Крым — это и муниципальные, и республиканские — работают, находятся на местах», — сказал глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Республика Крым осталась без электричества около 00:20 22 ноября — из-за подрыва опор ЛЭП в Херсонской области Украины. По данному факту уже возбуждено несколько уголовных дел — четыре дела возбудило МВД Украины, еще одно — прокуратура Крыма.

В настоящее время электричеством обеспечивается около трети потребителей, сообщили в правительстве Крыма, остальные получают электроэнергию по графику.

23 ноября объявлен в республике выходным днем.