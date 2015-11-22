Симферополь, 22 ноября, 2015, 19:35 — ИА Регнум. Общая генерация по Крымскому федеральному округу составляет 360 мегаватт, в вечернее время — около 950−1000 мегаватт, электроэнергией обеспечиватся более трети потребителей. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма, доложил вечером 22 ноября на рабочем совещании министр топлива и энергетики РК Сергей Егоров.

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По его словам, на недостающий дефицит мощности ГУП «Крымэнерго» вводит графики веерных отключений. График доступен для любого потребителя, время отключения каждого из объектов не составит более двух часов.

Больницы оборудованы дизель-генераторами. Внештатная ситуация зафиксирована в городской больнице № 7 Симферополя — там работают генераторы, которые обеспечивают электричеством операционный блок и реанимацию, но двигатель общего потребления неисправен. Решить проблему обещают до конца сегодняшнего дня.

Директор ГУП «Крымэнерго"Виктор Плакида сообщил, что график веерных отключений введен с 16:00 22 ноября.

«В период с 16 часов до 21 часа — это будет окончанием сегодняшнего максимума нагрузки. Будут производиться отключения потребителей по следующим районам городов республики. Город Симферополь: с 16 до 18 часов — Киевский район, Белое, Каменка, Свобода, район Москольцо. С 18 часов до 20 часов — Центральный район, Ак-Мечеть, Перово, Заводское. С 20 часов до 21 часа — Железнодорожный район и часть Центрального района. По сельским районам с 16 до 18 часов полное погашение будет выполняться в следующих районах: Нижнегорский р-н, Кировский р-н, Первомайский р-н, Советский р-н, Джанкойский р-н, Бахчисарайский р-н, Черноморский р-н, город Судак. Город Феодосия: с 16 до 18 часов — район Украина и частично Динамо, с 18 до 20 часов — Центральный район, с 20 до 21 часа — частично Центр, район Украина. По городу Ялта: с 16 до 18 часов — Ливадия, Алупка, Ялта, Форос Массандра, с 18 до 20 часов — Гаспра, Симеиз, Гурзуф, с 20 часов до 21 часа — частичное погашение в Алуште. Город Евпатория: с 16 до 18 часов — 7-й и 8-й микрорайоны, с 18 до 20 — спальные районы и старый город. С 20 до 21 — повторение, 7-й и 8-й микрорайоны. По городу мы изыскали возможность по расчёту устойчивости работы линии и будем подавать напряжение в этот город. А отключение будем производить с 16 до 18 часов. По городу Саки ограничение с 16 до 18 часов, а Сакскому району — с 18 до 20 часов», — сообщил Плакида.

Сергей Аксенов попросил «обеспечить справедливое подключение абонентов, чтобы не было разницы, как это было в предыдущие периоды, когда у одних не было света по 10−12 часов, а у других не отключали вообще. У всех должен быть равномерный доступ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 00:20 22 ноября Республика Крым осталась без электроэнергии — опоры ЛЭП, по которым электричество поставлялось с Украины на российский полуостров, были подорваны неизвестными в Херсонской области. Представители «Укрэнерго» заявили, что готовы к ликвидации аварии, но не могут добраться до места. МВД Украины возбудило четыре уголовных дела. Прокурор Крыма Наталья Поклонская не исключила, что дело в связи с блэкаутом будет возбуждено и в Крыму.

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 13:00 в Республике Крым отключено от электричества 850 населённых пунктов. Власти заверяют, что причин для создания дефицита продовольствия на полуострове нет, в тех населенных пунктах, где возникли ограничения подачи питьевой воды, планируют организовать доставку воды в цистернах. Остановлены все котельные — власти Крыма утверждают, что погодные условия позволяют сделать это относительно безболезненно для граждан: температура в среднем сегодня составила около 18 градусов тепла. На ночь отопление обещают включить.

23 ноября в Крыму и Севастополе объявлен выходным днем.