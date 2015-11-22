Симферополь, 22 ноября, 2015, 18:26 — ИА Регнум. Решение о возбуждении уголовного дела против организаторов «энергоблокады» Крыма может быть принято по итогам совещания с силовиками, которое назначила прокурор Наталья Поклонская на 23 ноября.

Алексей Кокорекин. «Бей фашистского гада», 1941

«Прокуратурой республики организовано проведение межведомственного совещания с ФСБ, МВД, центром противодействия экстремизму. По результатам будет принято процессуальное решение в рамках угловно-процессуального законодательства в отношении организаторов этой акции», — заявила Поклонская ТАСС.

МВД Украины, тем временем, возбудило четыре уголовных дела по факту подрыва опор ЛЭП в Херсонской области — именно по этим ЛЭП Крым и получал электроэнергию с Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым остался без электроснабжения около 00:20 22 ноября. Представители «Укрэнерго» сегодня заявили, что не могут приступить к ремонту, поскольку некоторые «лица» не допускают специалистов к месту повреждения ЛЭП.

В самом Крыму и в Севастополе действует режим ЧС. В крупных городах электроэнергию подают по графику, отключены троллейбусы. Власти отрицают какую-либо угрозу продовольственной безопасности полуострова и призывают предпринимателей не наживаться на ситуации.

23 ноября на полуострове объявлен выходным днем.