Симферополь, 22 ноября, 2015, 16:59 — ИА Регнум. Киев отказался от помощи Москвы в восстановлении подачи электроэнергии в Крым, передает ТАСС.

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«Россия предлагала свою помощь Украине. Они отказались. Контакты идут постоянно. Украина будет ликвидировать последствия своими силами», — заявил источник на правах анонимности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 ноября Крым остался без электроснабжения — из-за подрыва на территории Украины неизвестными опор ЛЭП, по которым электроэнергия поставлялась в Крым. В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации.

Часть городов республики, в том числе и Севастополь, электроснабжением обеспечены, однако продолжаются вынужденные веерные отключения, а власти призывают граждан экономить электроэнергию. Все объекты здравоохранения Крыма подключены к источникам бесперебойного питания.

По данным МЧС России, Севастополь полностью перешел на собственные источники энергии — газотурбинные станции и дизель-генераторы. Системы жизнеобеспечения и социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Введенный в Севастополе режим ЧС сохранится до полного восстановления энергоснабжения полуострова, уточнили в ведомстве.