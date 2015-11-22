Москва, 22 ноября, 2015, 16:56 — ИА Регнум. В Москве завершил свою работу III Общероссийский гражданский форум, по итогам которого представители гражданского общества сформулируют рекомендации, выработанные на 16 дискуссионных площадках. В работе форума приняли участие Агентство социальной информации, Марафон городских действий «Делай Сам», Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, движение ГОЛОС, Теплица социальных технологий, Impact Hub Moscow, центр «ГРАНИ», ассоциация «АГОРА», фестиваль документального кино «Артдокфест», Сахаровский центр, Диссернет, Вольное историческое общество, ИнфоКультура, Трансперенси Интернешнл — Р, Планета.ру, Волонтеры в помощь детям-сиротам, Молодежное правозащитное движение, Институт Гёте, Ассоциация «Лига медиаторов Южного Урала», Development Group, фонд «Медиастандарт», Центр рекламных исследований Grand Prix, Центр экономии ресурсов, Московская хельсинкская группа, Школа гражданского просвещения, Фонда Егора Гайдара, Театр. doc, Комитет гражданских инициатив и многие другие организации и гражданские проекты.

galleryhip.com Чужая повестка

Выступая на открытии форума, Алексей Кудрин заявил, что впервые с начала 2000-х годов в России наблюдается снижение реальных доходов населения. По его словам, принимаемые правительством меры по поддержке экономики и населения недостаточны. Кроме того, экс-министр финансов считает допустимым «определенное участие» общественных организаций и населения в контроле за сбором налогов, но призывает учитывать, что существует налоговая тайна, когда не каждый может быть допущен к такой информации.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин предложил создать механизм народного контроля за налогами с потребительских товаров и услуг: россияне должны получить возможность после покупки товаров и услуг проверить, отчитался ли бизнес по ним налоговикам. По словам Путина, на первом этапе к этой работе может подключиться Общероссийский народный фронт.

По мнению Генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, «Алексей Кудрин и группа людей, которая считается его командой, исполняет чужую повестку дня».

«Непонятно, почему Алексей Кудрин пытается вмешиваться в те сферы деятельности общества, которые в деле развития гражданского общества успешно исполняют многие другие гражданские институты, — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Он навязывает повестку дня, которая уже давно сошла «на нет», и является не только не популярной, что было продемонстрировано в ходе многочисленных избирательных кампаний, но и крайне вредной, поскольку является устаревшей. В связи с этим возникают вопросы к экспертному наполнению его деятельности».

«Полагаю, что данный Форум скорее был созван в медийном ключе. Необходимо было показать, что в России есть гражданские площадки, которые занимаются социалкой, но в весьма специфическом ключе — в контексте либеральной повестки дня. А эта либеральная повестка странным образом совпадает с действиями критиков России и сторонников антироссийских санкций. Поэтому возникает закономерный вопрос: в чьих интересах работает Комитет гражданских инициатив?» — завершил свой комментарий Алексей Мухин.