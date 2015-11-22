Берн, 22 ноября, 2015, 15:04 — ИА Регнум. Швейцарские журналисты отмечают, что, несмотря на фундаментальные противоречия, Россия и Запад сегодня находятся по одну сторону в борьбе с международным терроризмом. От швейцарской печати не ускользнули умелые и решительные действия российского лидера, а также двойственная позиция США в этом вопросе.

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Россия в одной упряжке с Западом

Россия и Запад оказались сейчас в одной упряжке. Таково содержание российского проекта резолюции о борьбе с «Исламским государством». Президент России Владимир Путин неожиданно опередил французов, которые сами собирались представить проект резолюции в Совете Безопасности ООН. Документ русских оказался настолько сбалансирован, что может устроить всех, во всяком случае, так это видят в Москве. Чтобы победить общего врага и совместно преодолеть боль от терактов в Париже и в небе над Шарм — эль-Шейхом цивилизованный мир должен действовать заодно, пишет газета «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) .

«Могу сказать, что ужасающие теракты в Париже укрепили нас в решимости вести совместную масштабную и непримиримую борьбу против ИГИЛ», — приводит газета «Tagesanzeiger» (TAZ) слова министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмаера.

Виноват Асад

Как передает NZZ, решить проблему «Исламского государства» проблематично не из-за глобальных подходов, с которыми в принципе согласны все, а из-за нюансов. Россия настаивает, чтобы все боевые действия против «Исламского государства» координировались со странами, на территории которых они проводятся. Попросту говоря, Западу надлежит принять правила игры, предложенные Путиным. Таким образом, сотрудничество с режимом Башара Асада становится неизбежным — и это дает ему мощный импульс. В Москве с радостью отмечают, что после терактов в Париже предубеждение против Асада на Западе сокращается. В надежде на стабилизацию ситуации в Сирии у многих западных стран проявилась готовность де-факто реабилитировать Асада. Они, вероятно, забыли, что президент Сирии частично несет ответственность за появление и укрепление «Исламского государства», ведь именно его войска долгое время избегали борьбы с «халифатом», а без поддержки со стороны сирийского диктатора ИГИЛ никогда бы не стал тем, чем является сейчас.

Смена политического руководства в Дамаске должна стать важным элементом для эффективной борьбы против террористической организации «Исламское государство», которая провозгласила создание «халифата» на территории Сирии и части Ирака, полагает TAZ.

Позиции России укрепились

Почему Путин вдруг оказался востребован в качестве партнера? Должен ли Запад развернутся к нему? — задается вопросом газета «Berner Zeitung» (BZ).

В интервью BZ эксперт по России Сабина Фишер утверждает, что в условиях международного кризиса западные государства признали необходимость и выразили готовность продолжать сотрудничать с Россией.

«Трудно утверждать, что Россия однозначно в выигрыше, так как она получила тяжелый удар от теракта «Исламского государства» на борту российском пассажирского авиалайнера в небе над Синайском полуостровом. Но в то же время недавние события в Сирии существенно укрепили позиции России по отношению к Западу», — приводит газета слова Фишер.

Путин, похоже, вообще возомнил себя не иначе чем главнокомандующим в борьбе с международным терроризмом. Впрочем, у него имеются для этого веские основания, отмечает газета «Basler Zeitung«

Неразрешимые противоречия

По словам эксперта, Россия в Сирии преследует далеко не те же цели, что и Запад. В российской и западной политике по сирийскому вопросу остаются концептуальные разногласия. И это надолго останется так. Фишер сомневается, что стороны смогут достичь принципиального консенсуса. Перспективы сотрудничества (России и Запада — прим. ИА REGNUM ), по ее словам, не зависят от конкретных обстоятельств. Хотя Россия стремится вырваться из международной изоляции, Запад не намерен отказываться от своих существенных требований в связи с Украиной.

Путин умнее Обамы

Неужто Путин умнее Обамы? Даже после парижских терактов Запад не в состоянии решить, что все-таки является наибольшим злом в Сирии — Асад или ИГИЛ? На этом фоне Путин ловко использует все возможности и демонстрирует силу, пишет бульварная газета «Blick».

По мнению таблоида, когда нужно предстать в образе сильного государственного деятеля, то Путину палец в рот не клади. Он способен лихо околпачить президента США Барака Обаму даже в глазах Запада, особенно после того, как тот разошелся с Россией в украинском вопросе. В сирийской игре Путину легко: американцы увязли в Сирии, пытаясь одновременно бороться с «Исламским государством» и свергнуть Башара Асада. В борьбе с Асадом США поддерживают повстанцев, которых обозначают как «умеренных» и противостоят русским. А русские, которые, хотя и поддерживают борьбу с ИГИЛ, они близки режиму Асада и потому полагают «умеренных повстанцев» террористами.