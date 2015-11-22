Москва, 22 ноября, 2015, 14:58 — ИА Регнум. На данный момент большинство москвичей высказываются против переименования станции метро «Войковская». Голосование в системе электронных референдумов «Активный гражданин» завершится сегодня через несколько часов.

Скриншот. ag.mos.ru Промежуточный результат, на 16:10

На данный момент в опросе приняли участие более 301 тысячи человек. За переименование выступают 35% респондентов, против — 53%/ 7% опрошенных затруднились с ответом. 5% участников голосования считают, что этот вопрос «должны решать специалисты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование на портале «Активный гражданин» началось 2 ноября.

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Москвичи голосуют против переименования станции «Войковская»

Битва за «Войковскую»