Степанакерт, 22 ноября, 2015, 13:28 — ИА Регнум. В Мартакертском районе Нагорно-Карабахской Республики, рядом с монастырским комплексом Гандзасар 13 века, открылся научный и культурный центр — Арцахский Матенадаран, который будет действовать как филиал Института древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца в Ереване. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

В торжественной церемонии открытия учреждения приняли участие президент НКР Бако Саакян и президент Республики Армения Серж Саргсян, высокопоставленные должностные лица из обеих республик, представители общественности и научных кругов

Проект был осуществлён под патронатом президента НКР и при активном содействии ереванского Института древних рукописей Матенадаран. Спонсором выступил Всеармянский фонд развития человеческих ресурсов «Пюник», в частности, его почетный председатель Габриел Чемберчян.

На сегоденя в залах Арцахского Матенадарана представлены оригиналы и копии более 100 рукописей, созданных в Арцахе (историческое название Карабаха) с раннего средневековья, а также уникальные документальные материалы об истории Арцаха. Фонд учреждения будет последовательно пополняться.

Президент Армении Серж Саргсян передал в дар Арцахскому Матенадарану Евангелие 12 века, а предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян — Евангелие 13 века.

Президент НКР Бако Саакян отметил важное значение Гандзасарского Матенадарана с научно-образовательной, культурной и воспитательной точек зрения, выразив уверенность, что учреждение займёт свое достойное место в жизни Арцаха.

В Арцахском Матенадаране созданы все условия для научной работы, предусмотрен зал для научных конференций и проведения различных культурных мероприятий, имеются библиотека и читальный зал.

В день открытия учреждения состоялась презентация книг научных сотрудников Матенадарана «Искусство Арцахской миниатюры» и «Арцахские центры письменности».

Место сооружения здания Арцахского Матенадарана выбрано не случайно, так как Гандзасар является не только духовным центром, но и одним из центров письменности и искусства Арцаха. В храмовом комплексе Гандзасар в своё время имелся дом письма, где хранилось богатое собрание рукописей, однако значительная часть их не сохранилась. Создавая Арцахский Матенадаран, власти республики стремятся восстановить, сохранить и пропагандировать богатое культурное наследие края. Создание Матенадарана, как утверждают специалисты, будет содействовать возрождению Гандзасара как одного из центров письменности и искусства Арцаха.

В Нагорно-Карабахской Республике также считают, что помимо просветительского и культурно-образовательного значения, открытие в многовековом монастырском комплексе подобного центра и демонстрация в нём древних рукописей позволит в очередной раз доказать миру, что Арцах — исконно армянская земля.