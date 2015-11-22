Калуга, 22 ноября, 2015, 13:16 — ИА Регнум. Около 70 молодых мам и их дети, участники проекта «Молодая мама», который успешно реализуется калужским Центром постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!», приняли сегодня, 22 ноября в Калуге участие в традиционном празднике «День Матери». Как рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора по социальной работе Центра постинтернатного сопровождения Ирина Ивкина, цель проекта «Молодая мама» — предотвращение «вторичного сиротства» путем оказания социальной поддержки молодым мамам, выпускницам социальных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Под патронажем специалистов Центра находятся 120 молодых женщин и 134 их ребенка.

vest-news.ru Под патронажем находятся 120 молодых женщин и 134 их ребенка

«День Матери — это желанный праздник для мам и их детей, который в Калуге всегда проходит с яркими поздравлениями, интересными мастер-классами и конечно с подарками для ребят», — подчеркнула Ирина Ивкина.

Идея создания системы постинтернатного сопровождения в регионах России была впервые выдвинута в 2009 году, хотя тогда для решения проблемы не существовало продуманного подхода: сопровождение выпускников детских социальных учреждений сводилась к обычному общению ребят со своими бывшими воспитателями. Этого было недостаточно для уверенного вхождения молодых людей в самостоятельную жизнь. Уже в конце 2009 года в Калуге на базе Азаровского детского дома был создан Центр постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, интернатов и приемных семей «Расправь крылья». 7 декабря 2011 года он стал самостоятельным учреждением.

В настоящее время Центр оказывает профессиональную помощь особой категории молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет при адаптации во взрослой жизни. Помощь всестороннюю, комплексную — правовую, психологическую, профориентационную, социальную, материальную. Работу по созданию центров постинтернатного сопровождения начал Московский благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья».

В калужском Центре работают 77 специалистов, 16 из них профильные — социальные работники, педагоги, психологи, аналитики, юристы. За четыре года работы собран уникальный опыт, во многом отличный от других регионов страны. Так, в Калужской области создана система индивидуального постинтернатного сопровождения. 82 воспитателя постоянно курируют в индивидуальном порядке 232 выпускника, неся персональную ответственность за каждого из них.