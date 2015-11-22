Куала-Лумпур, 22 ноября, 2015, 12:38 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама заявил, что собирается устроить охоту на лидеров террористической группировки «Исламское государство» и уничтожить саму группировку. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гардероб

«Уничтожение ИГ не только реалистичная цель, мы собираемся выполнить это. Мы уничтожим их», — сказала Обама на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Также Обама отметил, что собирается устроить охоту на лидеров ИГ, лишить группировку каналов финансирования и освободить территории, которые занимают боевики.

Напомним, ранее США объявили награду в 5 млн за информацию об одном из лидеров «Исламского государства» Абу Мухаммаде Аш-Шимали. По данным государственного департамента США, Аш-Шимали является одним из руководителей комитета ИГ по иммиграции и логистике, и отвечает за поездки иностранных боевиков из турецкого города Газиантеп с сирийский Джераблус.

Военная операция США против ИГ началась ещё осенью прошлого года. С тех пор ВВС США наносят авиаудары по захваченным террористами районам Сирии и Ирака, однако это мало повлияло на боеспособность ИГ.

Наоборот, весь последний года ИГ вела активные наступательные операции, как в Сирии, так и в Ираке. Только после того, как Российская Федерация 30 сентября начала свою военную операцию против ИГ, террористы были остановлены.

За два месяца Воздушное-космические силы России лишили террористов их наступательного потенциала, а также помогли сирийской армии перегруппировать и начать наступление.