Симферополь, 22 ноября, 2015, 12:11 — ИА Регнум. Все крупные города Республики Крым подключены к подаче электроснабжения. Об этом сообщил первый заместитель председателя совета министров Республики Крым, глава Межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением подачи энергоснабжения в Республику Крым Михаил Шеремет.

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Он сообщил, что ситуация с прекращением подачи электроэнергии с территории Украины находится под контролем правительства республики, все службы работают по специально разработанному алгоритму.

«В Крыму подключены практически все города. В те регионы, где у нас есть затруднения с поставками электричества, будут направлены мощные источники энергопитания», — пояснил Михаил Шеремет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сложности с подачей электроэнергии в Крым возникли после того, как в ночь на 22 ноября неизвестные взорвали опоры ЛЭП в районе поселка городского типа Чаплынка Херсонской области. Ранее, в ночь на 20 ноября, эти же опоры были повреждены.

По данным МЧС, в результате со стороны ГП НЭК «Укрэнерго» были отключены две межгосударственные линии электропередачи — ВЛ 330 кВ «Каховская — Островская» и «Каховская — Джанкой». Был зафиксирован нулевой переток электроэнергии в сечении «ОЭС Украины — Крым». В 00:20 22 ноября на территории Крыма пропало электричество на утро без света оставались 1,8 млн человек: власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время главой Республики Крым утверждены графики временного ограничения подачи электроэнергии населенным пунктам, которые будут доведены до потребителей. Разработаны графики включения, подвоза и обеспечения питьевой водой населенных пунктов.

Ранее Шеремет заявил, что ситуация находится под контролем. По данным властей, Крым способен обеспечить себя электроэнергией на треть, запасов топлива для резервных источников хватит не менее чем на 30 суток работы. Вместе с тем, власти призвали крымчан экономно расходовать электроэнергию.