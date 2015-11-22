Симферополь, 22 ноября, 2015, 11:29 — ИА Регнум. Веерных отключений электроэнергии на территории Республики Крым избежать не удастся, однако все социально значимые объекты электричеством будут обеспечены. Об этом заявил на брифинге 22 ноября первый заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет.

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«На сегодняшний день ситуация, сложившаяся с обеспечением электроэнергией республики, под контролем. Правительство Крыма было готово к такой ситуации. Все службы работают по специально разработанному алгоритму, поэтому никаких критических проблем не предвидится. Но крымчанам всё же необходимо экономно использовать источники электропитания, особенно в отношении электронагревательных приборов», — сказал Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, запасов топлива для резервных источников хватит не менее чем на 30 суток работы.

Министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров заверил, что для энергосистемы Крыма такие отключения не губительны, система полностью готова к подобному развитию событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, электроснабжение Крыма было нарушено в результате повреждения неизвестными опоры ЛЭП в районе поселка городского типа Чаплынка Херсонской области, а затем и взрыва этих опор. Свет на территории республики пропал около 00:20 22 ноября, введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 без света оставались около 1,8 млн человек.