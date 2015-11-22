Симферополь, 22 ноября, 2015, 11:13 — ИА Регнум. Республика Крым может обеспечить себя электроэнергией до 30% от потребляемого объема. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, заявил сегодня, 22 ноября, по итогам заседания Межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением подачи энергоснабжения министр топлива и энергетики Республики Крым Сергей Егоров.

rus-img2.com ЛЭП

Как сообщается, максимальное утреннее потребление электроэнергии в Крымском федеральном округе составляет 800 МВт, собственная генерация составляет около 300 МВт без учета альтернативных источников энергии.

В настоящее время все энергетические объекты республики — а именно мобильные газотурбинные электростанции, АО «Крымтеплоэлектроцентраль» — находятся в работе. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам энергоснабжения. Запас топлива в Крыму имеется в достаточном количестве, сообщили в правительстве республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подача электроэнергии на территорию Республики Крым была нарушена в результате повреждения ЛЭП в районе поселка городского типа Чаплынка Херсонской области: 20 ноября неизвестные повредили опоры, а в ночь на 22 ноября они были взорваны. Минэнерго Украины обещает отремонтировать ДЭП в течение двух суток. В Республике Крым введен режим чрезвычайной ситуации.

Пока же, по данным на 07:00 22 ноября, в Крыму без электроэнергии оставались 1,8 млн человек. По данным Минэнерго РФ, запасов топлива у мобильных электростанций в Крыму хватит на 29 дней.

Сегодня вице-премьер Крыма, руководитель правительственной комиссии по ликвидации ЧС Михаил Шеремет заявил о введении на территории республики графика аварийных отключений: «Веерные отключения неизбежны, поэтому мы обращаемся к крымчанам экономно использовать источники электропитания».