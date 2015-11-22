Симферополь, 22 ноября, 2015, 10:31 — ИА Регнум. В Крыму вводится график аварийных отключений, так как вырабатываемой на полуострове электроэнергии недостаточно для нужд населения. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил журналистам вице-премьер республики, руководитель правительственной комиссии по ликвидации ЧС Михаил Шеремет.

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«К сожалению, нам придется потерпеть какое-то время неудобства. Мы сейчас не думаем о том, подключат ли нас или не подключат. Веерные отключения неизбежны, поэтому мы обращаемся к крымчанам экономно использовать источники электропитания», — сказал Шеремет.

Напомним, Крым оказался отключен от электроснабжения с Украины, откуда полуостров получает большую часть энергии. Накануне стало известно, что на юге Украины повреждены линии электропередач, по которым осуществляется электроснабжение Крыма. Позже МВД Украины сообщило, что опоры линий электропередач, снабжающих Крым, взорваны.

Шеремет также рассказал, что в связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией, возможно, будет введен график работы электротранспорта в Крыму, в частности, троллейбусов и трамваев. Полная остановка этих видов транспорта не планируется.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в Крыму сформирован запас топлива, которое необходимо для работы транспорта и резервных источников электроснабжения.