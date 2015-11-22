Воронеж, 22 ноября, 2015, 09:46 — ИА Регнум. Торжественное открытие после ремонтно-реставрационных работ здания Свитского корпуса Дворцового комплекса Ольденбургских состоялось в Рамони Воронежской области 21 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, открытие состоялось в год 170-летия со дня рождения владелицы дворца Евгении Ольденбургской.

oldenburgpalace.ru Дворец Ольденбургских

На торжества были приглашены архитекторы и реставраторы, строители, деятели искусств, воронежские предприниматели-меценаты. На открытии Свитского корпуса присутствовала и супруга губернатора Воронежской области Алексея Гордеева Татьяна Гордеева, принявшая деятельное участие в восстановлении проекта. Именно при поддержке главы региона начались серьезные мероприятия по восстановлению архитектурно-ландшафтного облика всего имения принцессы Ольденбургской — реконструирован верхний парк, успешно действует современный выставочный проект, отреставрированы старинные камины, разработаны проекты воссоздания дома с ризалитами, помещений служб. Сегодня состоялось открытие Свитского корпуса — реставраторы, работавшие с 2014 года, вернули зданию облик 1887 года.

На торжественной церемонии открытия были вручены областные награды за большой личный вклад и высокое качество ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Воронежской области «Свитский корпус Дворцового комплекса Ольденбургских» архитектору проекта и строителям. Заместитель председателя облправительства Виктор Логвинов вручил Татьяне Гордеевой высшую награду муниципалитета — памятный знак «За заслуги перед Рамонским районом», которым традиционно награждают людей, внесших весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие района. Свое благодарственное письмо Татьяне Гордеевой также вручил АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбургских».

На открытии Свитского корпуса гости передали музейной экспозиции историко-культурного центра памятные подарки, имеющие отношение к истории Ольденбургских. На торжествах речь также шла о необходимости продолжения работ по восстановлению объектов дворцового комплекса.

Дворец Ольденбургских был построен во второй половине XIX века, является памятником кирпичной неоготики. В 1879 году усадьба была подарена императором Александром II своей родственнице Евгении Максимилиановне Романовской, герцогине Лейхтенбергской (по мужу — принцессе Ольденбургской), сам же дворец был возведен к 1887 году. После Великой Октябрьской социалистической революции хозяйка замка эмигрировала, а имение было разграблено. В конце 1970-х годов здание было признано аварийным и закрыто на реставрацию. В 2010 году замок, находившийся в весьма плачевном состоянии, перешел в собственность Воронежской области.

В июне этого года стало известно о планах властей создать на базе дворца Ольденбургских туристический кластер.