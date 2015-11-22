Рим, 22 ноября, 2015, 09:45 — ИА Регнум. После «11 сентября» Европы Путин — «царь» и «диктатор» — стал другом за одну ночь. «Необходимо всем вместе бороться против ИГ». Редко кто вспоминает про Украину и санкции, теперь слова «Россия» и «Путин» прочно ассоциируются у итальянцев с борьбой против ИГ. «Создать международную коалицию, главными героями которой должны стать США, ЕС и Россия», — продекламировал во своем выступлении премьер-министр Италии Маттео Ренци после двусторонней встречи с Владимиром Путиным в рамках G20. Итальянцы в речи премьера услышали миланский акцент Берлускони, который давно заявлял и пытался убедить всех европейских сторонников Майдана о стратегической роли Российской Федерации и ее президента. Маттео Ренци выразил удовлетворение тем, что «Россия вновь вернулась за стол международных переговоров».

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«Короче говоря, на следующий день после оттепели между США и Россией — во имя общего интереса уничтожить ИГИЛ — была очередь Ренци, который очень хвалил Москву, а всего лишь несколько месяцев назад пол-Европы осуждали интервенцию России в Сирии на стороне Башара Асада, не говоря уже про Крым, — комментирует речь Ренци издание Iltempo.it. — Жаль, однако, что тезисы, заявленные молодым премьер-министром, уже давно были произнесены Сильвио Берлускони, который не раз подчеркивал важность России, и выступал против давления США и ЕС на Путина».

Il Corriere della Sera с ужасом пишет о том, что же будет, если Россия проиграет в войне против ИГ. «Царь Путин побеждает, но на этот раз царь Путин может и проиграть. Массовые убийства в Париже требуют концентрации и стратегического мышления. Как бороться с ИГ и достичь разумного уровня безопасности? Франция бомбит Ракка и просит солидарности у европейских партнеров. Но ИГ является сложной задачей, мы не должны попасть в его ловушки, как это было с Ираком и Афганистаном. Так вот то, что до сих пор для главы Кремля было печальным политическим успехом, по сравнению нами, западниками, может стать поражением гораздо более серьезным, чем постоянное замораживание украинского кризиса».

По мнению издания, пока Путин одной рукой нажимал на спусковой крючок, а другой протягивал соглашение Америке и ее союзникам действовать совместно против «террористических группировок», ИГ установил свои правила игры с серией смертоносных атак, направленных на поголовное истребление. Стало ясно: ИГ имеет мощный потенциал для принятия решений и их реализации, «Путин является единственным, у которого есть готовая стратегия реагирования». Издание признает, на саммите G20 «глава Кремля бил кулаком по столу гораздо сильнее, чем другие». «Одна из стратегий Путина заключается и в громком заявлении о финансировании ИГ. Возможно, Путин преувеличил, так считают на Западе, возможно, он имел в виду африканские страны, где есть филиалы ИГ, возможно, намекал на республики Кавказа и Центральную Азию. Может быть, он хотел вспомнить прошлое (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива? Скорее всего, хотел предупредить Турцию (которая, однако, держит Европу на коротком поводке по вопросу мигрантов) о продаже нефти, которая все еще имеет место».

Итальянские СМИ подробно описывают страх обычных людей о том, что может начаться третья мировая война, становится ясно, что разработать единую стратегию и эффективный способ победить халифат, который продолжит убивать, — очень и очень трудно. Вот что предлагает Il Corriere della Sera: «Необходимо трансформировать кислые российско-американские улыбки в настоящее сотрудничество, политическое и военное. Потребовать от Турции (члена НАТО) поведения анти-ИГ, а не анти — курды, как сейчас. Если ИГИЛ ускорит свою массовую кампанию по убийствам, то только потому, что хочет, чтобы дух мести подвиг нас на наземную операцию. Это ловушка, которая должна быть известна всем: на «крестовый поход» будет ответ в виде «священной войны», столкновение станет глобальным, внутренние западные фронты рухнут. Сегодня обсуждаются серии массивных и скоординированных взрывов, рейды спецназа, объединения сил разведки. Так ИГ может быть разбит в Сирии и Ираке. Это будет чрезвычайно трудно. Но если будет победа, то Путин выиграет дважды».

Геополитическое издание EasT Journal раскрывает тайну имени «Владимир» и хвалит Россию за то, что она играет честно и открыто. «Имя Владимир состоит из слов «власть» и «мир», то есть тот, кто правит миром. Имя требует соответствующего поведения, а отчество Владимирович возводит все в квадрат. Это имя многие сегодня ассоциируют с авторитаризмом, в последние годы оно также стало синонимом врага так называемого Запада. Вторжение в Крым и война на Донбассе вызвали отчуждение по отношению к российскому президенту, но его зауважали на международном уровне и в европейском обществе, благодаря его жестокой честности. Россия Путина преследует свои имперские цели и делает это без притворства или лицемерия, Москва всегда проводила свою политику, не скрывая руку, которая бросает камень. На саммите G20 в Анталии Путин смело сказал в лицо всему миру то, что происходит на самом деле. Что ИГИЛ финансируется частными лицами из сорока стран, даже членов G20. Объявил Катар и Саудовскую Аравию виновными в том, что они не замечают, как многие шейхи финансируют террористов через банковскую систему Кувейта. Находясь в Турции Путин упомянул и самого Эрдогана, утверждая, что его страна поддерживает фундаменталистов через покупку нефти и поставки оружия. Неудобная правда, встает вопрос: почему война с террором во главе с Вашингтоном сосредоточилась на ложных целях, таких, как Афганистан и Ирак, и не ударила по саудовским кредиторам?»

Аналитическое издание Infooggi. it рассказывает о том, что Россия, если бы не ИГИЛ и не Сирия была бы вообще обычной региональной державой, и армия ее сильна только потому, что пришлось приводить в готовность войска из-за Украины: «С одной стороны, Россия является азиатской державой и никак не европейской, не имеет никакого влияния на Западе, и была бы лишь региональной державой, если бы не взяла на себя ведущую роль на Ближнем Востоке. Не секрет, что Путин всегда ставил на второй план борьбу с ИГ, Кремлю очень нравится Башар Асад у власти. В настоящее время Россия имеет военно-морскую базу в важном регионе алавитов — Тартусе, и Путин не намерен терять его. Не имеет большого значения, если остальная часть Сирии горит в огне и ИГ управляет на большой ее территории. Новость о бомбе на борту российского самолета, потерпевшего крушение на Синайском полуострове, не изменила российскую политику в отношении Сирии, сначала поддержка Асада, а затем борьба с терроризмом. Нравится нам это или нет, Путин является решительным человеком, и он должен показать его реакцию на атаку в Синае. Россия может добавить наземные операции, но приоритетом Кремля является и остается выживание режима в Дамаске, который мог бы стать союзником России. Маловероятно, что Россия может сделать больше в Сирии с военной точки зрения, особенно, если она решит одновременно держать Асада у власти и эффективно бороться с ИГ. Русская военная машина находится под давлением, государственные финансы находятся в затруднительном положении. Подавляющее большинство российских вооруженных сил были сохранены на высоком уровне подготовки лишь с начала военных действий на Украине, около двух лет назад. Это привело к значительным усилиям для армии, которая никогда не демонстрировала свой дух».

Мэтью Рожански, директор Института Кеннана и эксперт по американским отношениям со странами бывшего Советского Союза в интервью интернет-журналу formiche.net заявил, что Россия проводит военную операцию в Сирии потому, что не хочет быть изолированной.

Россия, действуя по вопросам, связанным с третьими странами, такими как Сирия или Ирак, хочет напомнить Западу, что не может быть полностью изолирована. К сожалению, переговоры между русскими и американцами еще не привели к заключению соглашения о внесении изменений по наземным операциям. Россия по-прежнему использует военно-воздушные силы для поддержки правительства Асада, США возглавляют международную коалицию, сосредоточенную исключительно на победу против ИГ. Стратегические цели не приведены к общему знаменателю. Некоторые российские коллеги предположили, что бесполезно атаковать только ИГ, когда во многих случаях повстанцы, поддерживаемые США находятся в союзе де-факто с ИГ против Асада. Вместо этого, они предлагают спонсировать макро-перестройку сил в Сирии — может быть перемирие между Асадом и умеренной оппозицией при поддержке США. Между тем, обе стороны могли бы поддержать создание зоны безопасности для беженцев. Но сегодня это не возможно, потому что обе стороны блокированы вопросом о будущем Асада».