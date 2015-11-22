Симферополь, 22 ноября, 2015, 09:03 — ИА Регнум. К 7:00 утра 22 ноября в Крыму без электроснабжения остаются 1,8 млн граждан. Установлены лимиты энергопотребления, сообщает Минэнерго РФ.

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Напомним, накануне на юге Украины были повреждены линии электропередач, по которым осуществлялось энергоснабжение Крыма. Затем в ночь на 22 ноября МВД Украины сообщило, что опоры ранее поврежденной линии электропередач взорваны.

В итоге поставка электричества с Украины была полностью прекращена, большая часть полуострова оказалась обесточена.

К аварийным источникам электроснабжения были подключены важные инфраструктурные и социальные объекты Крыма. Собственная генерация позволила обеспечить частичное электроснабжение в ряде районов полуострова, в частности в Симферополе.

По заявлению Минэнерго РФ запасов топлива у мобильных электростанций в Крыму хватит на 29 дней.