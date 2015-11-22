Симферополь, 22 ноября, 2015, 04:39 — ИА Регнум. В связи с произошедшим в ночь на 22 ноября отключением электроэнергии в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время на территории республики задействована собственная электрогенерация, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Причиной отключения электроснабжения на полуострове стало повреждение линий электропередач, питающих Крым с территории Украины. Неизвестные взорвали ранее поврежденные опоры ЛЭП в районе поселка городского типа Чаплынка Херсонской области.

В настоящий момент электроснабжение полуострова частично осуществляется за счет резервных систем электроснабжения, в том числе 11 газотурбинных установок. Как ранее сообщало ИА REGNUM, собственные энергетические мощности Республики Крым не в состоянии обеспечить потребности полуострова, в связи с чем в ближайшие несколько дней в регионе будут отмечаться существенные проблемы с энергообеспечением.