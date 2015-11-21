Севастополь, 22 ноября, 2015, 02:48 — ИА Регнум. На Украине вновь подорвали опоры ЛЭП, снабжающих электроэнергией Крым и части Херсонской и Николаевской областей. Об это на своей странице в Fаcebook сообщил журналист Осман Пашаев. Информацию о теракте подтверждает и начальник департамента противодействия наркопреступности МВД Украины Илья Кива.

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Между тем в Крыму не знают о причинах произошедшего в ночь на воскресенье, 22 ноября, отключения электроснабжения полуострова, сообщает министр топлива и энергетики Республики Крым Сергей Егоров.

Свет в Крыму пропал в 00:20, приблизительно в это время и был совершен повторный подрыв опор линий электропередач.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, все больницы региона в настоящий момент подключены к резервному электроснабжению. От дизельных генераторов работают и некоторые заправки, однако рассчитаться на них можно только наличными: не работают платежные системы. Вероятно, по всей территории полуострова расплатиться картами в ближайшее время будет невозможно.

Между тем не весь Крым погружен во тьму. Локально электроснабжение присутствует по всему полуострову. Так например, полностью освещен один из спальных районов Севастополя, и электроэнерги. там не экономят. На корабельной стороне горит каждый рекламный стенд, каждый фонарь. Власти города не надеются на скорое восстановление электроснабжения. В настоящий момент троллейбусный парк начал тягачами собирать троллейбусы по улицам Севастополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму было приведены в готовность резервные источники питания. Находящиеся на полуострове шесть газотурбинных установок имеют суммарную мощность 117 МВт, что значительно меньше потребности Крыма в электроэнергии, колеблющейся в пределах 900−950 МВт. В связи с этим в ближайшее время, возможно, вместо обещанных веерных отключений в ближайшие несколько дней можно ожидать веерные включения электроэнергии.