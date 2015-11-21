Москва, 22 ноября, 2015, 02:20 — ИА Регнум. Сегодня в московском кинотеатре «Иллюзион» состоится специальный показ фильмов Терри Гиллиама, посвященный 75-летию режиссера. Зрители увидят драму «Страна Приливов» и фантасмагорическую комедию «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», являющиеся воплощением характерного для автора психологизма. Эти кинокартины выполнены в особом стиле режиссера, создающего одни из самых загадочных картин мирового кинематографа.

Цитата из к/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе. реж Терри Гиллиам. 1998 год. США Друзья в поисках приключений

Комедия «Страх и Ненависть в Лас-Вегасе», ставшая экранизацией книги знаменитого зачинателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», вышла на экраны в 1998 году. Фильм не достиг успеха в широком прокате, собрав лишь немногим более половины вложенных в него средств, однако позже обрел популярность и стал своеобразным культом для молодежи последующих десятилетий. Сюжет картины раскручивается вокруг похождений спортивного журналиста и его приятеля-адвоката, путешествующих по США в состоянии непрекращающегося наркотического опьянения.

Изначальный сюжет фильма, существенно отличавшийся от итоговой версии, был создан Алексом Коксом в соавторстве с Тодом Дэвисом. Когда во главе съемочного процесса стал Гиллиам, он полностью изменил концепцию картины и вместе с Тони Грисони переписал предыдущий сценарий. Хотя новая версия не имела ничего общего с творением Кокса, «Гильдия Писателей Америки» не позволила Гиллиаму исключить его имя из титров, из-за чего режиссер покинул организацию и добавил в премьерные копии фильма предисловие, где утверждалось, что ни один из указанных в титрах сценаристов не принимал участия в создании картины.

Круговорот галлюцинаций и кричащие, экстравагантные образы картины оказались непонятны зрителям. Тем не менее, по мнению некоторых критиков, именно благодаря особому режиссерскому видению Гиллиама фильм в конце концов смог стать шедевром мировой киноиндустрии. Образы главных героев в исполнении Джонни Деппа и Бенисио дель Торо в кинематографе стали воплощением американской молодежи 70-х годов.

Картина получила главную награду Каннского кинофестиваля в номинации «лучший режиссер», а также Золотого Овна российской Национальной Премиии Кинокритики в номинации лучший иностранный актер, обладателем которой стал Джонни Депп.

Другая работа Гиллиама — драма «Страна приливов» резко контрастирует с пестрым безумием «Страха и Ненависти». И хотя власть над реальностью в картине снова берут наркотики, здесь это приобретает характер всеобщего помешательства. Фильм, пронизанный реминисценциями мотивами из «Алисы в стране чудес» Кэролла, рассказывает совсем недетскую сказку, в которой маленькая девочка живет со своими наркоманами-родителями, разговаривает с оторванными головами кукол и считает такое положение вещей естественным.

Картина, вышедшая в официальный прокат в 2006 году, получила весьма неоднозначные отзывы из-за многочисленных «смелых» сцен на грани дозволенного. Так, на кинофестивале в Сан-Себастьяне большинство аккредитованных журналистов выступило против вручения Гиллиаму награды ФИПРЕССИ, но премию режиссёр всё же получил. В большинстве стран картина так и не вышла в большой прокат и была выпущена сразу на DVD. Для американских прокатных копий режиссер записал короткое видеообращение к зрителям, представляющее своеобразную рекомендацию к просмотру:

«Здравствуйте, меня зовут Терри Гиллиам. Многим из вас не понравится этот фильм. Многие, если повезёт, его полюбят. Но большинство из вас так и не разберётся в своём к нему отношении. Что я пытаюсь сказать — отбросьте всё, что вы знаете, вещи, которым научились, отбросьте свои предубеждения и страхи, все предрассудки, которые есть у взрослого человека. И попробуйте быть невинными, как бы трудно это ни оказалось».

Помимо ФИПРЕССИ, среди достижений фильма можно назвать шесть номинаций на канадскую кинопремию «Джини» (2006), в том числе в категории «лучшая актриса» для исполнительницы главной роли Джодель Фёрланд.

ИА REGNUM напоминает, что Терри Гиллиам — автор многих известных фильмов среди которых — «12 обезьян», «Монти Пайтон и священный Грааль», «Король-рыбак» и другие.

Он был руководителем съемок таких фильмов, как «12 обезьян», «Братья Гримм» и «Воображариум доктора Парнаса». В 2013 году за свои достижения в области режиссуры Гиллиам был произведен французским Правительством в офицеры Ордена искусств и литературы.

Читайте также: Сюрреалистическая ретроспектива: Девид Линч в Петербурге