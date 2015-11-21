Степанакерт, 21 ноября, 2015, 22:45 — ИА Регнум. 21 ноября президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян вместе с главой Республики Армения Сержем Саргсяном наблюдали за военными учениями Армии обороны в одном из центральных районов республики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу президента НКР.

Главы государств присутствовали также на открытии ряда объектов и ознакомились с бытом военнослужащих.

В тот же день президенты приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новых жилых зданий, построенных на ул. Туманяна г. Степанакерта для офицеров Армии обороны НКР.

Президент Саакян подчеркнул, что последовательное повышение боеготовности Армии обороны, улучшение социальных условий военнослужащих было и будет одной из важнейших задач государства, и в дальнейшем будет сделано все возможное для эффективного решения существующих проблем.

Бако Саакян и Серж Саргсян приняли также участие в торжественной церемонии открытия здания Матенадарана, построенного по соседству с монастырским комплексом Гандзасар.

Глава НКР отметил важное значение Гандзасарского матенадарана с научно-образовательной, культурной, воспитательной точек зрения, выразив уверенность, что это учреждение займет свое достойное место в жизни Арцаха.