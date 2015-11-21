Санкт-Петербург, 21 ноября, 2015, 20:55 — ИА Регнум. Очень крупную партию гашиша удалось обнаружить и задержать таможенникам в полости экскаватора, который по морю доставили в Петербург из Бельгии. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Задержаны участники преступной группировки, в том числе иностранные граждане. В операции по изобличению преступников участвуют ФТС, ФСБ и ФСКН.

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Подержанный колесный экскаватор прибыл морем в адрес одной из петербургских фирм. Оформляя документы, таможенники просветили конструкцию с помощью спецтехнки и выявили подозрительные затемнения в стреле экскаватора. Просверлив отверстия, в полостях обнаружили гашиш. При помощи сотрудников МЧС России таможенники вскрыли стрелу и нашли в ней 8189 плиток гашиша, общим весом 819,83 кг.

Как установили сотрудники ФТС, ФСБ и наркополиции, они имеют дело с международной преступной группировкой, осуществлявшей контрабанду наркотиков. Задержаны, в том числе, граждане иностранных государств. «Проведены обыски в офисных и жилых помещениях, используемых этими лицами. Изъятые документы подтверждают причастность этих лиц к организации канала контрабанды», — говорится в сообщении ФТС.

Северо-Западная оперативная таможня 20 ноября 2015 года возбудила уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследовать преступление будет ФСКН России.