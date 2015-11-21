Ташкент, 21 ноября, 2015, 20:39 — ИА Регнум. В городе Андижане 19 ноября были проведены антитеррористические учения, организованные Службой национальной безопасности и Министерством внутренних дел Узбекистана, сообщает узбекская служба радио «Свободы» (Озодлик).

Цитата из к/ф «Леон». Реж. Люк Бессон. 1994. Франция Антитеррор

«По поступившим из Андижана сообщениям, в четверг в городе были слышны звуки выстрелов из тяжелых орудий, некоторые дороги были блокированы», сообщает издание. Также сообщается, что меры безопасности усилены и в Ферганской области, в частности, участились проверки паспортов, установлены дополнительные посты в приграничных районах.

ИА REGNUM сообщало ранее, что в Узбекистане проводятся массовые проверки граждан, в первую очередь вернувшихся из-за границы. Участковые милиционеры проводят профилактические беседы с вернувшимися из-за рубежа гражданами и выясняют цель поездки, ее продолжительность, место их проживания и просят перечислить имена тех, с кем человек общался, находясь за границей.