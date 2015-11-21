Москва, 21 ноября, 2015, 21:47 — ИА Регнум. 21 ноября в Доме Пашкова, в рамках проекта социальной адаптации воспитанников детских домов и детей из неблагополучных семей, прошел третий благотворительный бал. В качестве главной темы мероприятия выбрали произведение классической английской литературы — «Алису в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. Гости были одеты в тематические костюмы, а декорации были связаны со знаменитой сказкой: участники сыграли в стилизованный крокет, «Шляпу», «Живые картины» и различные настольные игры, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Благотворительный бал в Доме Пашкова

«Мы уже третий раз проводим благотворительный бал и считаем мероприятие важным по следующим причинам: дети включаются в культурный досуг наравне со взрослыми, общаются со взрослыми на равных в неформальной атмосфере, сами вкладываются в праздник, а также развивают коммуникативные навыки, которым мы их учим в рамках программы «Полдень», — заявил на открытии бала основатель программы Владимир Молодых.

По данным организаторов в мероприятии приняли участие более 100 детей из учреждений для детей-сирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, Москвы и Московской области в возрасте от 13 до 18 лет, а также воспитанники Шахтинского казачьего кадетского корпуса.

Как отметил присутствующий на мероприятии актер Эвклид Кюрдзидис, самым удивительным для него оказалось то, что среди участников праздника он так и не встретил так называемых «проблемных детей». «Мне сказали, что здесь проблемные дети, в основным их собирают, чтобы как-то их отвлечь, как-то скрасить их жизнь, но я этих лиц проблемных не вижу абсолютно. Нормальные счастливые девчонки, смотрите, какие красивые мальчишки», — отметил Кюрдзидис.

Бал в Доме Пашкова стал своеобразным итогом большой работы, которую проводят с детьми активисты программы адаптации и волонтеры. На основе циклов интерактивных обучающих модулей и ролевых игр, детям помогают развить такие ключевые для социализации компетенции качества как целеполагание, постановка и решение задач и коммуникация.

Основой методики являются сюжетно-ролевые игры. В итоге ребенок получает и опыт, и необходимые компетенции, отмечают организаторы. «Главная цель всего того, что мы делаем в детских домах — это развить в детях самостоятельность, способность понимать свои желания и конструировать цели на их основе, не бояться мыслить свободно и выходить за рамки», — пояснила исполнительный директор проекта Мария Рачинская.