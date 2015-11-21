Мадрид, 21 ноября, 2015, 20:14 — ИА Регнум. Львиная доля материалов испанской прессы на минувшей неделе была посвящена парижским трагическим событиям и их последствиям. Тема оказалась настолько глобальной, и кликабельной, что просто вытеснила все остальные и с бумажных, и с электронных полос. Продолжалось это, однако, лишь до момента, пока Владимир Путин не объявил, что падение российского самолета на Синае — результат теракта. С этого момента главу Кремля перестали ругать и подозревать в авторитаризме. В манере цитирования российского лидера пиренейской прессой стали угадываться вежливые поклоны в сторону «восточного владыки», а в комментариях к его словам и действиям все чаще стали проглядывать надежды на то, что вот он, пришел Спаситель.

newsrbk.ru Президент России Владимир Путин

«Путин — демон или союзник?», — вопрошает La Republica в заголовке статьи-размышления о роли российского президента в ситуации, сложившейся на минувшей неделе.

«Миграционный кризис показал, что в Европе не умеют правильно просчитывать ситуацию и пользуются неверными аргументами. Война на Ближнем Востоке создает огромные проблемы в структуре Европейского союза, который находится на грани взрыва. Вмешательство России на Ближнем Востоке открывает сирийскому президенту возможность участия в разрешении кризиса в его собственной стране. Меркель была первой, кто смог это понять. Другим правительствам удалось дойти до этого позже. Еще два дня назад Владимир Путин считался демоном, врагом, которого необходимо было растоптать и уничтожить. Сегодня он превратился в ключевую фигуру, главный и едва ли не единственный инструмент урегулирования конфликта».

«Россия вышла на сирийскую сцену, а поддержка, оказанная Китаем и Ираном, превратила ее в основного участника ближневосточного спектакля. Мировой баланс сил изменился. Обама уже успел вычеркнуть Россию из числа влиятельных игроков в регионе. Но как часто бывает, понятие собственной исторической исключительности, укоренившееся в американском обществе, заставило его потерять чувство реальности и ослабило Америку. Москва же, наоборот, демонстрирует свою военную и политическую мощь. Время, когда она катилась в пропасть, закончилось. Неожиданно для многих Россия не начала медленно подниматься, а резко выпрыгнула, распрямила спину, развернула грудь и обнажила крепкие мускулы».

El Mundo, освещая события, связанные с Сирией, на этот раз воздержалась от привычной критики действий и позиции главы России.

«На G20 ситуация с Сирией не разрешилась. Наоборот, противоречия обозначились еще сильнее. С одной стороны, давление на Путина противников Асада с Обамой во главе усилилось. С другой стороны российский президент не только продемонстрировал неизменность своей позиции, но и стал выступать жестче. Переговорный процесс развивается и скорее стороны найдут какой-то компромиссный вариант, чем нет. До «белой фуматы», конечно еще далеко, но цвет ее уже сменился с черного на серый». (Фуматой в Испании называют дым, выпускаемый из трубы ватиканской Сикстинской капеллы в знак избрания или неизбрания Папы Римского. Черный — значит решение еще не принято, белый — Папа избран — прим ИА REGNUM )».

«Со своей стороны Путин нанес «ракетный удар» на саммите двадцатки, заявив, что 40 государств, среди которых есть и участники G20, спонсируют ИГ. Москва готова представить имеющиеся у нее данные в приватной менере каждой из стран, откуда поступают деньги террористам. С полным списком фондов, выделяющих средства или оборудование и экипировку. Кадры с грузовиками, везущими нефть ИГ, продемонстрированные им, подсказывают, что такие козыри у Путина на руках имеются».

«Франция занимала позицию группы государств, не желающих видеть Асада главой Сирии. Мы слышали речи французских политиков о том, что стоит удалить Асада от дел, как все нормализуется. Спасло ли это Париж от терактов?», — задал вопрос всем Путин. И сам на него ответил: «Нет».

«Президенты России, Владимир Путин и Франции, Франсуа Олланд договорились о координации действий вооруженных формирований своих стран в Сирии против Исламского государства, — пишет Expansión. — Детальные переговоры намечены на 26 ноября в Москве. А пока русские наращивают количество боевых вылетов в день и численность своей эскадрильи, участвующей в сирийской операции».

Комментарий газеты вполне обыденный и ровный, без акцентов, но… Expansión известна своим умением незаметно выделять главное, и то, что при перечислении президентов первым у нее назван Путин, а не его французский коллега, как раньше — это знак уважения к тому, кто реально действует и добивается успеха. О том же свидетельствует и фраза про массированные налеты российской авиации и отсутствие на страницах издания информации о том, чего добились французские летчики.

«Какие страны спонсируют Исламское Государство?» задалась вопросом АВС, моментально отреагировав на речь российского лидера и намекнув, что в статье под приведенным выше заголовком все будут названы поименно и их тут же пригвоздят к позорному столбу. Каждого к своему. Замах, как любят говорить в таких случаях некоторые комментаторы, был на рубль, а удар — на копейку. Обозреватели отважно выразили догадки, что «дотации могут поступать из Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта и Катара». На большее духу не хватило.

«Россия ищет возможности составить коалицию из нескольких сил против ИГ, однако почти никто, даже в самой России не знает, на каких условиях Москва хочет создавать эту коалицию или вливаться в уже существующую», — сообщает El País. Газета приводит мнение нескольких лиц, представляющих либеральную часть политической тусовки: «Антитеррористическая коалиция уже существует, нечего изобретать велосипед, следует к ней присоединиться на ее же условиях».

Мнение другой стороны не приводится, скорее всего, по причине того, что те, кто действительно определяет политику России в регионе Ближнего Востока, анонсировать свои планы не настроены. И потому El Pais остается только выразить обеспокоенность: «Борьба против терроризма становится для Москвы побуждающим мотивом поставить свое законодательство выше международного. В российский парламент уже представлен проект закона, приняв который Россия сможет отказываться от исполнения любого решения Страсбургского суда (ЕСПЧ) Российские спецслужбы набрали силу и авторитет в последние годы. Сам Путин приобрел популярность еще во время Второй чеченской войны, когда пообещал преследовать террористов до полного уничтожения. Обещания свои он выполняет».